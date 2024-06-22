美6月PMI 攀二年新高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

最新採購經理人指數（PMI）報告顯示，歐元區6月經濟景氣持續復甦，但步調放緩，顯示深受選舉不確定性影響；日本6月工廠活動連續第二個月擴張，但成長也放緩。美國企業活動則是強勁擴張，攀抵兩年多高點。

標普全球21日公布，美國6月PMI綜合指數從5月的54.5意外上升到54.6，是26個月新高，超出市場預期；歐元區則從52.2降至50.8，低於市場預期。

歐元區數據儘管連續第四個月維持在景氣榮枯界線50以上，顯示景氣持續擴張，但也暴露出甫脫離溫和衰退的歐洲經濟依然脆弱。

法國總統馬克宏意外宣布解散國會、提前改選，使未來經濟政策平添變數，已使這個歐洲第二大經濟體展望驟變，連帶給歐元區經濟前景蒙上陰影。

凱投宏觀經濟學家帕爾瑪斯說：「歐元區6月綜合PMI陡降，顯示歐元區經濟穩定復甦還不是定局。」

歐元區6月服務業PMI從5月的53.2降至52.6，製造業PMI從47.3滑落至六個月最低的45.6，都與經濟學家預期會回升背道而馳。

不過，服務生產物價指數從54.2降至53.7，是逾三年來最低，顯示物價壓力趨緩。最新數據顯示，歐洲央行（ECB）小心翼翼降低利率，其來有自。

同日，6月au Jibun Bank日本製造業PMI也下滑，從5月的50.4降至50.1，勉強維持擴張。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡指出，日本民間部門景氣擴張在年中陷入停滯，儘管6月製造業產出攀升是亮點，但新訂單指數下滑也堪虞。

PMI 歐元區

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