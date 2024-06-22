亞馬遜語音助理改版 導入AI對話

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

據悉亞馬遜計劃對旗下語音助理Alexa進行首次大改版，增加生成式人工智慧（AI）對話服務，並提供兩種付費方案，高階版本的月費約5美元。

路透引述知情人士報導，這項名為「榕樹」（Banyan）的計畫，是2014年Alexa推出後的首次大改版，已將這個全新的語音助理命名為Remarkable Alexa。

目前免費的「經典版Alexa」，普遍用於設定鬧鈴、取得天氣資訊、播放歌曲或回答簡單問題。以AI驅動的Remarkable Alexa將取代目前版本，免費版之外，還有一個高階版本，利用更強大的AI軟體，回應較複雜的提問或指令，訂戶每月需付至少5美元，且付費方案不會和亞馬遜現有的每年139美元Prime方案搭配。

新版Alexa的付費高階版本，將提供由單一指令驅動，就能進行更精細的任務，例如撰寫並發送簡短的電郵、從外送平台訂餐等，也不需每次發出指令時，重複說出「Alexa」，並將提供更多的個人化設定選項。

一些亞馬遜員工表示，Alexa語音服務推出以來從未獲利，「榕樹」計畫是公司希望振興該服務的「迫切嘗試」。

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