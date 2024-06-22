結合機器人技術 軟銀執行長孫正義：要打造超級AI時代

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
軟銀集團Softbank執行長孫正義。（路透）
軟銀集團Softbank執行長孫正義。（路透）

軟銀（Softbank）執行長孫正義再度開始侃侃而談他的雄心壯志，這次他計劃打造「超級人工智慧（AI）」時代。他勾勒的願景是，協助打造比人類聰明數千倍的AI，這也是從軟銀押注新創企業失利後推動財務改革以來，他所發表的最宏偉豪言。

孫正義21日在軟銀集團的股東大會上說：「軟銀集團到目前為止已經做了許多事，都是為我實現超級AI的宏大夢想暖身。」。

他以更活力充沛且深思熟慮的語調，談到他預見的未來前景，以軟銀旗下安謀（Arm）的晶片，支持由機器人和強力資料中心共同組成的蓬勃生態系，能夠治療癌症、清潔房屋以及和孩子一起玩耍。

孫正義說，軟銀正全力將機器人技術和AI結合在一起，用於各種大規模生產、物流、以及自動駕駛。他說，軟銀對AI機器人的願景需要「龐大資本」，並集結合作夥伴的資金。

66歲的孫正義有時情緒略顯激動，聊起希望在自己辭世前改變這個世界的方式。他提到故友、蘋果共同創辦人賈伯斯時說，他們兩人的頻繁對話常讓他潸然淚下，因為他發現自己留下的遺緒比起賈伯斯，根本是小巫見大巫。

不過，在過去一年經歷諸多失敗之後，孫正義說有一天早上起床突然頓悟，「我有了自己的答案」，「我做了一些審視，看到自己的前行道路」，「這是我注定要做的事－實現超級AI」，但他未詳述接下來的可能計畫，只說「拭目以待吧，我會讓它成真」。

彭博資訊2月報導，軟銀在研擬一項「Izanagi」計畫，部署約1,000億美元於AI相關晶片。軟銀高階主管已暗示，該公司準備好積極出擊投資，該公司財務長後藤芳光5月表示，軟銀現在處於必須承擔更多風險的處境，「沒有冒險，就是我們的最大風險」，「我們放眼各種挑戰」。

孫正義 財務 軟銀集團

延伸閱讀

NVIDIA股價顫巍巍…美媒建議改打12張AI安全牌 這支台股也入列

軟銀執行長孫正義發豪語：要打造「超級AI」時代

機械手臂最具潛力的獨角獸企業思靈

路透：聯發科開發安謀架構晶片 支援微軟AI筆電

相關新聞

5月核心通膨率加速上升 日銀升息前景不確定性增

日本政府21日公布，受到能源稅的影響，日本5月核心通膨率加速上升，但剔除燃料與食品價格的通膨指標卻是連續第九個月放緩，勢...

北半球陷「巨型烤爐」衝擊經濟 今年夏天恐影響農業、勞工生產力

美國從中西部到東北部逾一億民眾，本周都面臨極端高溫的警告，且酷暑預料將延續到下周。不只美國，整個北半球今年夏季都將猶如一...

東南亞 掀加入金磚國家熱

中國大陸與俄羅斯領導人過去一周相繼出訪東南亞，期間此區國家紛紛表達渴望加入「金磚國家」（Brics）的意願。彭博資訊報導...

亞馬遜實體書賣贏電子書 凸顯紙本閱讀仍受青睞

電商巨頭亞馬遜（Amazon.com）在1994年以販售實體書籍起家，如今這門事業依舊蓬勃發展，表現比電子書還優異，跌破...

結合機器人技術 軟銀執行長孫正義：要打造超級AI時代

軟銀（Softbank）執行長孫正義再度開始侃侃而談他的雄心壯志，這次他計劃打造「超級人工智慧（AI）」時代。他勾勒的願...

亞馬遜語音助理改版 導入AI對話

據悉亞馬遜計劃對旗下語音助理Alexa進行首次大改版，增加生成式人工智慧（AI）對話服務，並提供兩種付費方案，高階版本的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。