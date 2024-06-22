亞馬遜實體書賣贏電子書 凸顯紙本閱讀仍受青睞

電商巨頭亞馬遜（Amazon.com）在1994年以販售實體書籍起家，如今這門事業依舊蓬勃發展，表現比電子書還優異，跌破眾人眼鏡。

Business Insider取得的詳盡內部數據，揭露了亞馬遜的書本事業的相關資訊，以及出版業的景況。亞馬遜在2022年前十個月，實體書籍與數位書籍（含電子書與有聲書）的商品銷售總額（GMS）為169億美元，等於每月書籍銷售額近17億美元，或每周約4億美元；光美國市場的整體書籍銷售額，便高達約95億美元。

亞馬遜書籍銷售情況

在這169億美元當中，實體書籍銷售額衝破77億美元，遠高於電子書的約21億美元。這凸顯出在成立近30個年頭後，亞馬遜的起家事業仍蓬勃發展，也顯示實體書仍是受歡迎的閱讀方式，電子書反而未達成亞馬遜2007年發表電子書閱讀器Kindle時所擘劃的願景。

喬治華盛頓大學出版學程的助理教授華倫說：「紙本形式的書籍並未崩壞，許多人、含我在內，喜歡把書本握在手上和閱讀紙本書籍的感覺。」紙本書與電子書的平均售價也有明顯落差，前者均價約為15美元，後者則落在4.5美元左右。

根據皮尤研究中心2022年的調查，美國紙本書的讀者數量仍遠多於電子書，65%的成人表示，在過去12個月內曾閱讀紙本書，只有30%曾拾起電子書。

華倫說，外界一度看好電子書的市占率能逼近八成，但這項預期並未實現，許多人仍偏好實體書籍。不過他也說，對許多出版商而言，數位書籍已成愈來愈重要的營收來源。

亞馬遜的書本事業近幾年來已遭反托辣斯機關盯上。美國聯邦貿易委員會（FTC）去年對亞馬遜提起的訴訟，便提及其書本業務。美國書商協會也籲請FTC和司法部聚焦於亞馬遜在書籍市場的壟斷地位。

紙本書銷售長紅的業者，不是只有亞馬遜。出版《哈利波特》的英國Bloomsbury出版公司，截至今年2月底的上個會計年度，銷售額年增30%至3.43億英鎊（4.366億美元）；獲利成長更是驚人，年增率近60%，達到4,900萬英鎊（6,240萬美元）。這家出版公司不只上個年度有這麼好的表現，最近幾年一直都成績斐然。

這歸功於該出版商發掘出優秀的奇幻小說作家，不斷培養鐵粉讀者。而在生活成本飆高之際，讓人們轉向不必花大錢就能享受的娛樂，也就是閱讀。Bloomsbury出版公司也進軍學術出版領域，多角化經營策略也是其獲利躍升的主因。