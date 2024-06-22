5月核心通膨率加速上升 日銀升息前景不確定性增

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本5月核心通膨率加速上升，但剔除燃料與食品價格的通膨指標卻是連續第九個月放緩，勢必增添日本銀行升息前景的複雜度。 （路透）
日本5月核心通膨率加速上升，但剔除燃料與食品價格的通膨指標卻是連續第九個月放緩，勢必增添日本銀行升息前景的複雜度。 （路透）

日本政府21日公布，受到能源稅的影響，日本5月核心通膨率加速上升，但剔除燃料與食品價格的通膨指標卻是連續第九個月放緩，勢必增添日本銀行（央行）升息前景的複雜度。

日本5月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI），比去年同期攀升2.5%，升幅略低於市場預測的2.6%，但高於4月的2.2%，主因為再生能源稅提高。

日本物價走勢 圖／經濟日報提供
日本物價走勢 圖／經濟日報提供

不過，不計生鮮食品和燃料的核心-核心CPI，5月年升2.1%，低於4月的2.4%，且為2022年9月以來最低。這是日銀衡量需求驅動型物價走勢的關鍵指標。日銀認為，薪資上漲將支撐消費，讓通膨率可望持續達到2%的目標，但核心-核心CPI放緩，使此觀點受到質疑。

凱投宏觀亞太區主管蒂利安特說，日銀一直認為，今年春鬥薪資談判敲定的大幅加薪，最終將提振服務業通膨，但迄今幾乎沒有證據顯現這種情況已發生。

樂天證券經濟研究所首席經濟學家愛宕伸康指出，5月通膨報告是否強到足以促使日銀採取行動，仍不確定，單是5月就業報告，不太可能是日銀下次升息的決定性因素。許多經濟學家預期日銀今年將把利率提高至0.25%，但是會在7月、還是在今年稍晚調升，看法莫衷一是。

分析師預期，由於原物料價格上漲，日本6月核心CPI年升率將加速至3%，但若物價壓力再加重，可能傷害消費，降低廠商的漲價意願，從而阻礙日銀希望以需求驅動的通膨能夠維持在2%的目標。

日銀總裁植田和男曾說，如果日銀更確信，在強勁內需和薪資上漲的支撐下，通膨率將持久地達到2%，那麼就會升息。他上周被問及是否可能在7月升息時表示，只要數據證明有必要這樣做，「當然」有可能。

日銀副總裁內田真一21日演說時也透露，如果經濟和物價走勢符合其預期，央行將「調整貨幣支持程度」，路透報導，這代表日銀已準備好進一步升息。

另外，日圓兌美元到紐約21日早盤已是連續第七個交易日走貶，至少是三個月來最長連跌。日本外匯事務最高官員神田真人當日稍早重申，政府將在必要時採取適當行動。日圓匯價一度應聲小漲0.16%到158.67日圓兌1美元，但漲勢並未維持，紐約早盤報159.13，跌0.13%。

日本 通膨

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