隱瞞原產地中國 義大利DR汽車遭重罰逾2億元

義大利車商DR汽車（DR Automobiles）因為隱瞞旗下車輛的原產地為中國，今天遭義國的競爭監管當局開罰600萬歐元（約新台幣2億700萬元）。

法新社報導，義大利極右派政府展開行動，打擊那些試圖把在外國製造汽車宣傳成義大利製造的企業。

義大利競爭監管當局表示，DR汽車「用誤導性方式暗示，以DR和EVO品牌銷售的汽車產地為義大利，而非中國」。

競爭監管當局宣布祭出罰款的聲明寫道，除了少量加工，「這些汽車都是在中國製造」。

競爭監管當局指出，DR汽車做出誤導行為的時間點，適逢旗下品牌DR及EVO的汽車在義大利銷量增加。

DR汽車使用中國品牌安徽江淮汽車集團（JAC）、奇瑞汽車（Chery）以及北京汽車集團（BAIC）製造的零件組裝低成本汽車，其中包含一些電動車款。

DR汽車表示會提出上訴，還強調「不曾向大眾隱瞞」部分生產環節經過「去地方化」（delocalisation）。

DR汽車還提到，公司「重大」研發及設計是在義大利南部的馬基亞迪塞爾尼亞（Macchia d'Isernia）總部進行。

公司的發言人告訴法新社，他們於義大利銷售的汽車「跟在中國銷售的車型不一樣，我們改造得更符合歐洲人的品味」。