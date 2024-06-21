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美股早盤道瓊小漲！輝達摔逾3％ 兩天市值蒸發逾2,000億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股21日適逢「三巫日」，料將出現較大波動。路透
美股21日適逢「三巫日」，料將出現較大波動。路透

美股21日適逢「三巫日」，預期將出現較大波動，早盤四大指數唯道瓊小漲54點，或0.1%。

標普500指數跌0.2%；那斯達克綜合指數跌0.3%；費城半導體指數跌1.6%，台積電ADR跌0.8%。

CNBC報導，輝達昨日盤中創新高後轉跌，收盤下跌3.54%，今日早盤跌逾3%，兩天市值蒸發逾2,000億美元。適逢每季一次的「三巫日」，即個股選擇權、指數選擇權和期指同日到期，預料美股今日也可能因此出現較大波動。

本日也是多項指數進行再平衡之前的最後一個交易日。這就包含了CrowdStrike將被納入標普500指數，而輝達和蘋果在Technology Select Sector指數的權重也將改變。

最新數據則顯示，標普全球21日公布的美國6月PMI綜合指數從5月的54.5意外上升到54.6，是26個月新高，超出市場預期。

Harris金融集團管理合夥人Jamie Cox表示，雖然市場已浮現過度擴張的跡象，但目前尚不清楚是否已達到由AI激發的漲勢極限－亦即可能沒辦法繼續「直衝天際」。

此外，美國5月消費者物價指數顯示通膨放緩，芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）20日表示，若能得到更多類似的通膨數據，「那麼我的觀點是可以降息」。

半導體 台積電 指數 標普 通膨

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