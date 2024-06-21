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NVIDIA股價顫巍巍…美媒建議改打12張AI安全牌 這支台股也入列

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國巴隆周刊報導，繪圖晶片大廠輝達股價漲幅已大，居高思危的投資人可挑選更安全、穩當的人工智慧（AI）題材股，例如晶圓代工龍頭台積電。路透
美國巴隆周刊報導，繪圖晶片大廠輝達股價漲幅已大，居高思危的投資人可挑選更安全、穩當的人工智慧（AI）題材股，例如晶圓代工龍頭台積電。路透

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）20日收盤股價回跌3.5%，甫摘下的美股市值王榮銜又拱手還給微軟公司。美國巴隆周刊（Barron's）指出，輝達股價漲幅已大，居高思危的投資人另有更安全、穩當的人工智慧（AI）題材股可挑選，例如晶圓代工龍頭台積電

道瓊社報導，巴隆周刊不建議此刻放空輝達，因為從奔馳的火車跳下顯然不智，而且短期內輝達AI晶片市場龍頭地位穩固如山，只不過已浮現警訊，包括過去四季的盈餘季比成長率逐季下滑，從88%趨緩至34%、22%和18%。

再檢視輝達的預期本益比，已從去年約25倍躍上現在的45倍。華爾街預估輝達2026年度股價營收比（PSR）更達到20倍，令人瞠目結舌。

對照下，巴隆周刊推薦12檔可望因AI熱潮方興未艾受惠的股票。台積電雀屏中選，儘管有地緣政治風險，但台積電是製造AI晶片的首選，深受輝達、超微（AMD）等大客戶倚重。

其餘11家名列AI安全投資名單的公司包括：記憶晶片大廠美光（Micron）、網路硬體設備大廠Arista Networks、光纖大廠康寧（Corning）、驍龍X處理器供應商高通（Qualcomm）、晶片設計公司安謀（Arm）、持有90%安謀股權的軟銀（SoftBank）、AI雲端事業欣欣向榮的甲骨文（Oracle）、可望乘AI PC浪潮而起的慧與科技（HP Enterprise）和戴爾（Dell）、在軟體界頂著最閃亮AI光環的微軟（Microsoft），以及AI增強版軟體已開始帶進營收的奧多比（Adobe）。

NVIDIA 台積電 安謀 成長率 美國 華爾街 輝達

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