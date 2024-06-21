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巡演登陸歐洲！「泰勒絲通膨」竟讓這群人心慌慌 葡萄牙已經遭殃

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
流行樂天后泰勒絲今夏在歐洲的巡迴演唱會，可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation）。歐新社
流行樂天后泰勒絲今夏在歐洲的巡迴演唱會，可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation）。歐新社

別以為只有泰勒絲的粉絲密切關注她巡迴演唱會的日期，如今歐洲的大咖經濟學家也都全神貫注，緊盯泰勒斯到歐洲各大體育館的巡演行程。

紐約時報報導，歐洲央行（ECB）首席經濟學家連恩（Philip Lane）17日在一場活動上接受訪談，主持人問他服務業通膨升溫的風險，特別是當地將迎來繁忙的夏季，例如巴黎奧運，以及在德國舉行的歐國杯足球賽。連恩回答：「嗯，非常有意思，你列出所有因素，唯獨漏掉泰勒絲。」

泰勒絲今夏在歐洲進行巡演，吸引數十萬人花錢在機票、飯店、餐廳、以及友誼手鍊上。美國經濟學家深知時代巡迴演唱會，締造一大經濟壯舉，由於消費者演唱會、餐飲、度假和其他娛樂體驗上大肆揮霍，一家公司估計，光是在北美的泰勒絲巡演，就透過門票、商品和旅行支出，帶來46億美元的收入。

隨著過去一年通膨大幅降溫，歐洲各國的央行已開始或準備降息。然而，在2%通膨目標近在咫尺之際，泰勒絲時代巡迴演唱會對歐洲各地飯店房間和班機所帶來的需求，可能會推升物價，造成通膨上揚。

道明證券（TD Securities）策略師克里尚（Lucas Krishan）表示，「所有細微的變化，都將產生很大影響」，可能「讓央行做出決策時添麻煩」。

葡萄牙統計局公布的數據顯示，該國5月通膨加速上揚，部分原因是「一場重大文化活動」，導致里斯本飯店價格上漲，指的是泰勒絲5月24日至25日在里斯本站開唱造成的結果。

克里尚另指出，泰勒絲8月回倫敦開唱，可能推升英國的服務通膨，特別是她巡演的某些日期，可能和該國統計局記錄物價數據是同日。如果飯店訂房價格上漲的情況，和泰勒絲本月在利物浦開唱是一樣的模式，那服務通膨最多可能會上升0.3個百分點。克里尚表示，若8月通膨高於預期，英國央行官員可能延後原本可能在9月採取的降息。

但也有一些分析師對泰勒絲能否造成偌大影響，抱持懷疑態度。野村經濟學家莫蘭（George Moran）表示，雖然巴克萊銀行預測泰勒絲巡演將為英國經濟產值增加近10億英鎊（13億美元），但難以具體發揮效果，因為沒人知道這些支出有多少是從其他活動轉移而來。縱使如此，10億英鎊也不足以重振英國停滯不前的經濟。

通膨 飯店

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