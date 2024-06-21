科技股賣壓拖累美股普遍收低 亞股跌多漲少

美國大型科技股昨天遭遇獲利了結賣壓，拖累美股普遍收低，亞洲股市今天跌多漲少。

法新社報導，美國近來公布的一系列經濟數據不如市場預期，更加證明美國經濟持續放緩，但仍不足以驅動標普500和那斯達克指數續創新高。

數據顯示，美國上週初次申請失業給付的人數高於預估、新屋開工戶數下滑，且一項評估6月商業信心的關鍵指數較5月大幅滑落。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（NeelKashkari）表示，可能需要1至2年時間才能把通膨壓向美國聯準會（Fed）設定的2%目標。這與他其他同僚提出的警告相符，意味他們還不急著降息。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）等科技巨頭昨天股價紛紛下挫，使提振降息希望的經濟數據黯然失色。

輝達在本週稍早超越微軟，登上全球上市公司市值龍頭寶座，但昨天收盤大跌3.5%，市值隨之縮水，將全球市值第一的頭銜交還微軟。

亞股普遍隨美股跌勢收低。東京、香港、上海、首爾、威靈頓、台北及馬尼拉等股市均收低；新加坡、雪梨及雅加達股市則收高。

BetaShares Holdings主管戴席瓦（Chamath de Silva）表示，「美國科技股昨晚的賣壓已產生影響，近幾個交易日美元也普遍走強，這些通常對亞股構成壓力」。

在近幾週，外界對聯準會預計今年底前降息逾1次的希望正在消退，這已帶動美元對其他貨幣升值。同時，日本央行日本銀行拒絕加快緊縮貨幣政策，使日圓遭受打擊。