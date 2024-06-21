日本海域蘊藏錳核2.3億公噸 擬2025年開採

日本的研究團隊發現，南鳥島（東京都小笠原村）近海的專屬經濟區（EEZ）海底，存在著含稀有金屬的錳核達2億3000萬公噸，預計明年開始大規模開採。

日本海洋研究開發機構、東京大學等研究團隊2016年發現，南鳥島近海的專屬經濟區（EEZ）海底約5500公尺深的海底是錳核（manganese nodule）的礦床。

讀賣新聞報導，錳核是直徑約5至10公分的黑球狀的海底資源，主要由鐵和錳等的氧化物組成，含有鈷和鎳的比例分別低於1%。而鈷、鎳、錳等稀有金屬是電動車產業常用的原料。

根據「公益財團法人日本財團」（簡稱「日本財團」）今年4月至6月的詳細調查，該水域水深5500公尺深的海底，約1萬平方公里的海域內，錳核達2億3000萬公噸，分析完採樣的錳核之後，推算鈷的蘊藏量為61萬公噸、鎳為74萬公噸。

日本TBS電視台報導，61萬公噸的鈷與74萬公噸的鎳，分別相當於日本國內約75年分與11年分左右的消費量。

海外已經有企業掌握錳核的開採技術，預計將與歐美的企業合作開採。初期開採成本預計超過50億日圓，費用主要由「日本財團」負擔。

而被開採後的錳核預計供應給日本企業，以「日本財團」為首的機構，明年起將集結日本國內的公司展開共同事業體，以商業化日本國產資源為目標。

東京大學將詳細分析錳核的詳情，提供學術方面的支援。

南鳥島屬於小笠原群島，距離日本本州約1800公里，是日本最東端的島嶼。行政上隸屬於東京都小笠原村。