輝達股價漲勢如虹 投資人該套現或追買？市場看法不一

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達股價近來漲勢如虹，已使投資人尋思是否要賣股套現、續抱以等待後續漲勢，或者追買這檔在過去一年期間已飆漲至3倍的熱門股。

路透社報導，輝達（NVIDIA）自2022年10月以來股價飆漲超過1000%，使輝達一度在本週成為全球市值最高的上市公司。輝達單是過去12個月的股價漲幅就高達206%。

看好輝達的投資人認為該公司股價將漲得更高。身為支持AI應用的主要晶片供應商，輝達正站在一個巨大技術轉向的最前端。

輝達最新發布的財測顯示，2024會計年度的營收預料將會翻倍成長至1200億美元，明年度更預估增加至1600億美元。相較下，微軟（Microsoft）的年度營收預估成長約16%。

輝達股價氣勢如虹，正吸引害怕錯過更多漲勢的投資人買進。不過，這已大幅推升輝達的股票價值，例如，輝達今年以來的預估本益比已大增80%，一旦受利空消息衝擊，輝達股價可能更容易陷入大幅拉回的局面。

根據倫敦證交所集團資料庫（LSEG Datastream）的數據，輝達當前的預估本益比約為45倍，略高於5年平均值41倍，更從今年初的25倍大幅攀升。不過，這已遠低於1年前的約84倍。

樂觀的投資人表示，輝達占據AI晶片領域主導地位是他們看漲該公司的重要原因。

Spear Invest投資公司創辦人暨投資長德列夫斯卡（Ivana Delevska）仍看好輝達的股價展望，她預估輝達的獲利將優於華爾街分析師預測。

美國共同基金公司普蘭姆基金（Plumb Funds）總裁普蘭姆（Tom Plumb）認為，輝達晶片在AI領域以外的機會遭到低估。

不過，也有人對輝達未來能否締造驚人漲勢抱持審慎態度。

投資研究公司D.A. Davidson分析師路里亞（GilLuria）指出，輝達擁有一款「真正具革命性」的產品，使公司取得「空前的成長」。不過，他給予輝達股票的評級為「中立」，目標價90美元，遠低於昨天的收盤價130.78美元。

展望未來數年，輝達顧客的支出是否足以推升華爾街對輝達的獲利預估，路里亞對此事存疑。他說，「審慎看待輝達主要取決於輝達的長期展望，輝達很難長期維持近期的強勁表現。」

知名避險基金經理人朱肯米勒（StanleyDruckenmiller）5月表示，他在今年大幅減少對輝達的押注，並告訴美國財經頻道CNBC，「AI現在可能有一點過度炒作，但長期來看是被低估的」。

其他擔憂還包括，輝達的市場領先地位最終會受到競爭侵蝕。微軟、Facebook（臉書）母公司Meta以及谷歌（Google）母公司Alphabet等科技巨擘，正爭相打造AI運算能力，並將之納入自家產品和服務中。