10大最賺錢社群APP出爐！4交友軟體上榜、TikTok完勝YT排第一

社群媒體App的下載量固然愈多愈好，但真金白銀的商業化變現，才能使平台「頓頓吃牛排」。根據美國數據情報公司Sensor Tower的調查，全球社交應用內購收入在2024年創下新高，TikTok奪下全球App暢銷榜總冠軍。

如果說社群媒體App的下載量多寡，是平台得以勝出的入場券，那麼，變現便是這個紅海市場中的VIP包廂。

觀察2024年1～5月全球社群媒體的內購（In-App Purchases）收入，由中國大陸字節跳動控股出資的TikTok，力壓美國YouTube，排在首位。內購的形式，包括了抖內、虛擬禮物、高級會員服務、小遊戲和移除廣告等。

根據美國數據調查公司Sensor Tower的數據，從App Store和Google Play應用商店中的IAP預估值進行推算，TikTok的內購收入成長了驚人的26％，達到了突破性的20億美元（約合台幣647億元），這一數字超過了排名第二的YouTube一倍有餘，展現出「看不到車尾燈」的領先地位，強勢領跑社交賽道。

不得不提及的是，TikTok的出色表現對全球社群媒體的內購收入也產生了深遠影響。據統計，2024年第1季全球社群媒體的內購收入高達45億美元，創下了歷史新高。Sensor Tower分析指出，這一成就與TikTok強大的直播打賞功能密不可分，強勁的吸金能力，對全球社群媒體的繁榮貢獻巨大。

約會交友社群媒體Tinder、Bumble、Hinge、Grindr，令人意想不到地分居「內購變現排行榜」的第三、第五、第七和第十名，顯見Z世代樂於對親密關係貢獻自己的荷包。

職場社交應用的LinkedIn和BOSS直聘，分別占據了第四名和第八名。排名第六的Snapchat，於2024年第一季度財報顯示Snapchat+訂閱數成長2倍，超過900萬人，Spotlight短影音觀看時長成長125％，推動Snapchat內購收入同比提升157％。

值得注意的是，這份報告統計的社交應用，是指通過網路與他人分享文字、圖像、語音、影片等的行動應用軟體。以上統計資料也不包括廣告變現收入、第三方安卓市場的收入，以及廠商官網等支付管道產生的直付收入。

YouTube內購收入在韓國勝

隨著創作者的紛紛加入和用戶數量的激增，YouTube在全球市場的內購收入持續飆升。圖／取自Youtube

在日本，當TikTok Lite於2023年6月踏入這個國家時，下載量便如火箭般迅速攀升，強勢拉動了TikTok的下載量暴漲120％，輕鬆登上日本社交應用下載榜的巔峰。

而在同一片天空下，日本市場的Bluesky這款去中心化社交應用，從原先的邀請制轉為全面開放下載後，下載量亦是勢如破竹，成為了2024年1～5月期間日本增長最快的社交應用。

韓國的情況則截然不同。

隨著創作者的紛紛加入和用戶數量的激增，YouTube在全球市場的內購收入持續飆升，韓國市場當然也不例外。2024年第一季度，YouTube在韓國的內購收入已逼近3200萬美元，較之2019年第一季度的收入，竟翻了近十倍之多，連續坐穩了韓國社交應用暢銷榜的冠軍之位。

而來自S.M.Entertainment的兩款粉絲與偶像社交應用Lysn和bubble with STARS更是躋身收入榜前十。其中，Lysn的全球累計收入更是高達1.3億美元，韓國和中國市場的占比分別為34％和27％。

東南亞「靈魂社交」Litmatch下載破億次

東南亞的年輕用戶們對「靈魂社交」Litmatch情有獨鍾，該應用連續三年霸占東南亞交友應用下載榜首位。截自App Store

在印度和東南亞等地區，視訊聊天交友應用OmeTV的表現同樣亮眼，下載量在2024年1～5月期間激增66％，達到了驚人的2550次，超越了Tinder，成為全球及東南亞下載量最高的交友應用。

東南亞的年輕用戶們則對「靈魂社交」Litmatch情有獨鍾，該應用連續三年霸占東南亞交友應用下載榜首位，截至2024年5月，全球累計下載量已逼近1.4億次。

在日、韓、中三大市場，本土交友應用如Pairs、Wippy和Soul等，各自擁有領先優勢。其中，Pairs在2024年1至5月期間，僅在日本市場的收入就逼近3800萬美元，每次下載的付費金額更是高達70美元。

當然，不能不提的是總冠軍TikTok。這款風靡全球的社交應用，與WhatsApp、Messenger、Facebook和Instagram等社群媒體龍頭在下載量上並駕齊驅，但在內購收入方面，TikTok則遠超其他平台。

更令人驚嘆的是，TikTok的收入仍在持續增長中，2024年3月的內購收入已高達4.5億美元，創下了歷史新高。

此外，做為當下熱門手遊的重要廣告投放平台，TikTok無疑被手遊開發者們視為曝光的最佳拍檔。

《Last War：Survival Game》、《Whiteout Survival》和《菇勇者傳說》等手遊，均從2023年11月至2024年4月，大幅提升了在TikTok的廣告支出，隨之而來的廣告曝光量也大幅增加，在全球手遊增長放緩的市場環境中，成功突破了用戶規模成長的瓶頸。

（本文出自2024.06.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）