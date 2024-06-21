美司法部將提訴 控TikTok侵犯兒童隱私
路透社引述美國媒體報導，指美國司法部準備今年稍晚代表聯邦貿易委員會（FTC），對「字節跳動」旗下的TikTok提出消保訴訟。
報導引述知情人士透露，美國司法部不會在消保官司追究TikTok資料安全上誤導美國消費者的指控，而是指控業者侵犯兒童隱私。
對於TikTok未告知美國消費者，中國母公司的員工可以接觸到用戶的個人、財務資料，美國司法部打算撤銷這部分的控訴。
美國司法部、聯邦貿易委員會乃至TikTok等當事各方，都暫未回應路透社詢問。
路透社本週稍早披露，聯邦貿易委員會已將TikTok及母公司「字節跳動」（ByteDance）可能侵犯兒童隱私的指控提交給司法部。
無獨有偶，TikTok與字節跳動也於今天向美國的法院聲請，撤銷一項他們口中將於明年1月19日起，在美國禁用TikTok的法律。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言