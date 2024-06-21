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美司法部將提訴 控TikTok侵犯兒童隱私

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
傳美國司法部準備今年稍晚代表聯邦貿易委員會（FTC），對「字節跳動」旗下的TikTok提出消保訴訟。 路透社
傳美國司法部準備今年稍晚代表聯邦貿易委員會（FTC），對「字節跳動」旗下的TikTok提出消保訴訟。 路透社

路透社引述美國媒體報導，指美國司法部準備今年稍晚代表聯邦貿易委員會（FTC），對「字節跳動」旗下的TikTok提出消保訴訟。

報導引述知情人士透露，美國司法部不會在消保官司追究TikTok資料安全上誤導美國消費者的指控，而是指控業者侵犯兒童隱私。

對於TikTok未告知美國消費者，中國母公司的員工可以接觸到用戶的個人、財務資料，美國司法部打算撤銷這部分的控訴。

美國司法部、聯邦貿易委員會乃至TikTok等當事各方，都暫未回應路透社詢問。

路透社本週稍早披露，聯邦貿易委員會已將TikTok及母公司「字節跳動」（ByteDance）可能侵犯兒童隱私的指控提交給司法部。

無獨有偶，TikTok與字節跳動也於今天向美國的法院聲請，撤銷一項他們口中將於明年1月19日起，在美國禁用TikTok的法律。

TikTok 司法 美國

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