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SpaceX發表隨行版星鏈天線 大小猶如筆電 要價2萬元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
SpaceX已發表衛星聯網服務星鏈（Starlink）的小型天線「迷你星鏈」（Starlink Mini）。路透
SpaceX已發表衛星聯網服務星鏈（Starlink）的小型天線「迷你星鏈」（Starlink Mini）。路透

億萬富豪馬斯克旗下太空業者SpaceX，已發表衛星聯網服務星鏈（Starlink）的小型天線「迷你星鏈」（Starlink Mini），大小猶如一台筆電，但比較厚，能裝入後背包，號稱能成為衛星網路客戶的行動選項，初期要價599美元（約新台幣19,372元）。

SpaceX寄送電郵給客戶表示「迷你星鏈是一款小型的可攜式套件，尺寸和重量約與一台筆電相同，重量略多於2磅（0.91公斤），尺寸為12英吋 x 10英吋x1.5英吋（30.5公分 x 25.4公分 x 3.8公分），尺寸大約是標準版天線的一半，重量約為三分之一。能輕易裝進後背包，希望能隨行提供高速且低延遲的網路」。

SpaceX表示，迷你星鏈發售初期將「限量」供應，每組599美元，比SpaceX住宅（Residential）服務的「標準」天線貴了100美元。

不過，SpaceX希望未來能降價，「我們的目標是調降星鏈的價格，特別是聯網條件不利、或完全無法上網的世界所有地區」。

除了初期的硬體成本，迷你星鏈每月服務的實質費用為150美元，因為SpaceX是在每月120美元的住宅服務之外，額外以每月30美提供迷你星鏈的包裹服務。根據SpaceX，「迷你漫遊」服務「能在全美各地使用」，但每月數據上限為50 GB，之後每多1 GB，就多收費1美元。

SpaceX表示，迷你興建也內建WiFi路由器，且耗電量少於其他天線，號稱下載速度每秒超過100 MB。

不過，這封電郵並未明說迷你星鏈開始出貨的時間，SpaceX星鏈工程副總裁尼寇斯在社群媒體發文表示，「正在增產」迷你星鏈，「很快將在國際市場上市」。

馬斯克17日也表示，設立迷你星鏈費時不到五分鐘，「這項產品將改變世界」。

SpaceX在2020年提供星鏈服務後，已穩步擴張衛星網路，地球軌道上已有約6,000枚星鏈衛星，連結100國超過300萬名客戶，一開始瞄準消費者客戶，但也跨足其他市場，包括企業、行動、海事及航空業者。

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