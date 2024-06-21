策略師看美股：可能因「投資人狂熱」再漲10% 但觸頂後重挫20%

Stifel, Nicolaus & Co的策略師Barry Bannister說，如果以過去的市場狂熱為鑑，標普500指數今年可能再上漲將近10%。但如同先前的「泡沫」，這次的也會破裂。

Bannister表示，隨著投資人不斷湧入，標普500指數2024年底之前有機會衝上6,000點大關，高於周四的略低於5,500點。但預計該指數2026年中回落至今年初的4,800點左右，也就是下跌大約20%。

明確的說，風險資產（尤其是股市）的修正會快得多。他給標普500指數的年底目標價是4,750點，比現在低約13%。該指數周四因為科技股承壓，在觸及歷史新高後回落。但幾個月來推動市場走高的投資人狂熱，會讓股價在暴跌之前再往上漲。

Bannister的團隊周三撰寫報告跟客戶說，時機就是一切，我們察覺投資人可能處於全面的泡沫／狂熱模式。