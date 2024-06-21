美國匯率報告建議台灣當局 緊盯非銀行的金融風險

美國財政部20日公布的主要貿易夥伴匯率政策報告指出，台灣因為對美經常帳順差與貿易順差高於兩項量化指標門檻，因而仍被留在匯率操縱國觀察名單上。

報告建議台灣當局，應部署審慎的政策組合，降低外部震撼對台灣經濟的衝擊，同時處理結構性議題以減少外部失衡，當局也應緊盯非銀行的金融領域風險，包括匯率風險，敦促當局干預匯市行動應有限為之，允許匯率波動符合經濟基本面。

美國財政部的主要貿易夥伴總經與匯率政策報告，以三項量化門檻評估匯率操縱國，包括對美商品及服務貿易順差逾150億美元，經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率逾3%，及當局頻繁片面干預匯市，也就是過去12個月有八個月淨買匯，且淨買匯金額占GDP比率逾2%。

2024年6月的報告指出，根據截至去年12月的全年數據，這次沒有任何貿易夥伴國符合三項準則，中國大陸、日本、台灣、馬來西亞、新加坡、越南及德國等七個經濟體被列入觀察名單。

報告說，台灣截至去年12月的全年貿易順差額擴增到1,050億美元，占GDP比率為13.9%，同期對美貨物與服務貿易順差額為481億美元，都超過門檻。不過，央行公開揭露去年淨賣匯28億美元，占GDP比率為0.4%，上半年淨賣出9億美元，下半年淨賣出19億美元，不符合準則。台灣2022年來便因為超過兩項門檻，持續名列觀察名單。

台灣符合兩項量化準則

報告在解析台灣經濟情勢的段落指出，台灣去年的4季實質GDP年比成長4.8%，主要受到民間消費帶動，部分受惠於就業強勁與消費者信心增強，同時由於科技相關產品需求熱絡，淨出口也在去年下半年提供助力，央行在2022年和2023年初的升息之舉，對去年全年的投資成長造成壓力。但央行今年3月上調今年經濟成長率預測0.1個百分點至3.2%。

台灣央行今年3月意外升息半碼（12.5個）基點到2%，並在會議紀錄表示政府4月1日起平均調漲電價11%，可能導致通膨預期上行。整體而言，台灣去年12月消費者物價指數（CPI）年升2.7%，央行偏好的核心CPI揚升2.4%，兩者都略高於新冠疫情前的常態。

央行預期今年CPI將降至2.2%，核心CPI也將降至2%，維持全年CPI漲幅的中期觀察區間於零到2%不變。報告指出，政府調整電價、及大宗商品價格預料將上漲所造成的能源價格上揚，預料將是台灣通膨展望的重要因素。

美國財部表示，台灣去年全年經常帳順差稍微擴增至1,050億美元，占GDP的13.9%，主因是台灣貨物貿易順差大幅彈升至960億美元（占GDP的12.7%），反映全球半導體與電子產品需求加速，擴大貨物出口，導致貿易失衡擴大。

同時，受到基期效應以及資本支出減弱影響，台灣同期貨物進口下滑，在這段期間，台灣服務業貿易收支從2022年影響的順差126億美元（占GDP的1.7%），轉為逆差100億美元（占GDP的1.3%），符合2020年（疫情前）的常態。

台灣去年對美國的貨物與服務貿易順差為481億美元，略少於前年的510億美元。台美貿易順差主要由半導體和電子產品的貨物貿易組成，去年對美的服務業貿易順差額則降至1.64億美元。

半導體與電子產品需求熱絡帶旺台灣出口

美國財政部的報告指出，新台幣對美元匯率去年溫和走強0.4%，實質有效匯率則略升0.3%，多數時間是因美元貶值，但投資人對台股的熱情也在去年第4季助長新台幣升勢。央行公開政策為維持「管理浮動」的匯率，原則上由市場力量決定匯率，同時擁有「保持匯率有序」的彈性。

台灣央行公開揭露的資料顯示，去年淨賣匯28億美元（占GDP的0.4%）。報告指出，這些干預行動似乎意在抵銷並減緩新台幣的貶值壓力，美國財政部推估，多數賣匯行動是在去年6-10月美元升值時發生，可能集中在現貨市場。財政部認為，這些賣匯行動部分抵銷了央行在去年11-12月美元貶值時的買匯行動影響。

整體而言，台灣央行去年12月的外匯存底增加到5,710億美元，多於前年12月的5,550億美元，主因為全球利率居高不下帶來的投資報酬。