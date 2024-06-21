Nvidia看跌 選擇權的押注激增

周四，在「三巫日」（triple witching day，即指數、個股及ETF選擇權同步到期日）前一天，做空輝達（Nvidia）的選擇權交易激增，這家晶片設計公司的股價從最高點到最低點的波動超過6%。

FactSet數據顯示，周五到期、屨約價為135美元和130美元的看跌期權，交易量增加最多，分別有365,000口和250,000口換手。交易激增導致Nvidia的賣權買權多空比（P/C Ratio）飆至0.7，高於周二的0.58。

值得注意的是，技術分析顯示，Nvidia周四早盤短暫突破140美元，是200日移動平均線69美元的逾兩倍，根據Dow Jones Market Data，為2024年以來首見。儘管歷史數據顯示，Nvidia股價有有62.3%的機率會在一個月後漲得更高，但類似的里程碑事件偶爾也預示短暫疲軟。Nvidia的K線圖周四呈現出空頭吞噬（Bearish engulfing）的看跌形態。

Nvidia股價反轉發生在周五、6月「三巫日」前，預計這會是有史以來最大規模的選擇權到期日。而高人氣的SPDR科技類股ETF收盤後會進行再平衡，有可能買入價值約100億美元的Nvidia股票並拋掉110億美元的蘋果，將給市場增添新變數。