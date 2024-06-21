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準備跟進歐美！傳加拿大準備向中國電動車加徵關稅

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳加拿大政府正準備跟隨美國和歐盟，對中國製造的電動車徵收新關稅。美聯社
傳加拿大政府正準備跟隨美國和歐盟，對中國製造的電動車徵收新關稅。美聯社

彭博資訊報導，知情人士透露，加拿大政府正準備跟隨美國和歐盟，對中國製造的電動車徵收新關稅

報導引述不具名官員說法，加拿大政府即將就加徵關稅展開公眾諮詢，之後再做最後決定。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）的發言人表示，中國的產能過剩是國家主導，加拿大當局正積極考慮採取行動應對，保護加拿大職位和製造業，但未交代是否準備徵收新關稅。

杜魯多和他的內閣部長公開表示，他們正在觀察其他國家的做法，但尚未承諾徵收新關稅。杜魯多20日告訴記者，他上周在義大利舉行的G7【G7】七大工業國集團（G7），原為在1975年時成立的六大工業國集團（G6），成員包括美國、法國、英國、西德、義大利、日本；1976年加入加拿大，成為G7。1997年，G7接納俄羅斯為成員國，簡稱G8，但在俄國2014年併吞烏克蘭克里米亞後，排除俄羅斯，整個集團又回到G7。領袖峰會上就中國的產能問題進行「重要對話」。

杜魯多政府正面臨國內外壓力，要求對中國進口電動車加徵關稅。安大略省省長福特（Doug Ford）批評中國利用廉價勞工和汙染能源製造廉價電動車，稱「除非加拿大當局迅速快速行動，否則將犧牲就業機會」，呼籲杜魯多政府至少要採取與美國拜登政府相同的關稅措施。

加拿大 關稅 電動 電動車

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