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黃金價格創兩周最高 油價也上漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際金價20日漲至兩周高點。 路透
國際金價20日漲至兩周高點。 路透

國際原油價格周四上漲，因為美國能源資訊局（EIA）報告顯示美國原油庫存下降，加上經濟數據顯示美國就業市場降溫，提振了市場對美國聯準會將提前降息的期望。黃金價格也因而上漲逾1%，觸及兩周以來的最高水準。

紐約現貨黃金價格周四上漲1.37%，報每英兩2,360.09美元，是6月7日以來最高價。最近的美國經濟數據出現放緩的跡象，加上部分Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。官員的鴿派談話，提振了市場對美國聯準會（Fed）今年降息的押注。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「金市開始愈來愈期待Fed啟動寬鬆計畫。我猜測，可能會有一些多頭部位進入市場。」

最新數據顯示，美國上周初領失業金人數下降，暗示勞動力市場總體穩定。美國5月獨棟房屋開工下降5.2%，經季節調整後的年率為98.2萬戶。上周的數據顯示勞動力市場和物價壓力放緩，本周二公布的零售銷售數據疲軟，暗示第2季經濟活動乏善可陳。

Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyackoff在一份報告中寫道：「繼本周稍早美國公布疲弱的零售銷售報告後，貴金屬多頭在本周稍晚時信心增強。」道明證券資深大宗商品策略師Ryan McKay也說，隨著美國經濟數據走弱的趨勢開始形成，宏觀投資人將更有可能進入黃金市場，這「最終可能成為黃金再次走高所需的下一個催化劑」。

芝商所的FedWatch工具顯示，交易員目前認為聯準會9月降息的機率約為64%。

油價方面，周四布蘭特原油期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。上漲0.64美元，或0.75%，結算報每桶85.71美元；美國西德州原油期貨上漲0.58美元，或0.72%，結算報每桶81.29美元。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示，「油市肯定正在反彈」。美國能源資訊局的報告指出，截至6月14日的那一周，原油庫存減少250萬桶，降至4.571億桶。路透調查顯示分析師預期為減少220萬桶。

原油周四隨股市在早盤上漲，並在政府報告顯示上周美國原油庫存上周減少後觸及盤中高點，儘管後來股市回落，油價維持漲勢。

彭博資訊分析，原油最近幾周一直追隨其他資產的走勢，不過自己的期貨曲線也提供了市場走強的跡象，布蘭特原油的隱含波動率已跌至六年低點。在OPEC【OPEC】石油輸出國家組織（Organization of Petroleum Exporting Countries\, OPEC）創設於1960年，成立目的是抗議國際石油公司片面降低原油公告價格，影響生產石油國的收益，目前共有沙烏地阿拉伯、印尼，奈及利亞等13個成員國，石油總產量超過全球的40%，對全球石油生產與價格具有一定影響力。2016年底時，OPEC和俄羅斯、墨西哥等十個非OPEC產油國結盟，共組「OPEC+」，對油市影響力擴大。+延長減少供應，並稱恢復供應的計畫將取決於市場條件之後，原油仍在邁向月線上漲。

油價 美國 金價 黃金

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