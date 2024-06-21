加拿大傳擬跟進美歐 對中國大陸電動車擬定新的關稅計畫

知情人士透露，加拿大政府正準備對中國大陸製造的電動汽車徵收新關稅，以使加拿大與美國、歐盟的行動保持一致。

彭博資訊報導，政府仍需針對如何進行做出最終決定，可能近期宣布，對這項影響中國大陸出口到加國電動車的關稅，展開公開審議。

在特斯拉開始從上海廠出貨Model Y到加拿大後，來自中國大陸、抵達溫哥華港的電動車數量去年暴增五倍多到約44,400輛，但加拿大政府的憂慮並非特斯拉，而是陸製低價電動車最終可能淹沒加國車市的前景。

在美歐陸續對中國大陸電動車加徵關稅後，加拿大總理杜魯多在海內外都面臨愈來愈重的跟進壓力。安大略省長Doug Ford指控中國大陸利用較低的勞工標準以及骯髒的能源，生產價格較低的電動車，呼籲杜魯多政府至少要採取和美國一樣的關稅水準。

加拿大汽車業團體也已呼籲政府課徵高昂關稅，警告由於接下來即將評估美墨加自貿協定，加國無法承擔和美國政策不同調的代價，且美加汽車供應鏈緊密結合，零組件和成品車輛的跨境往來頻繁，加國生產的絕大多數汽車都出口到美國。