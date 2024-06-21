日圓兌美元連貶6日升高干預風險 神田真人開口後匯價小漲

日圓結束3月以來最長的連跌走勢，升高了日本官員再次出手支撐日圓的風險。

日圓在1美元兌158.90日圓附近交易，接近外界密切關注的160水準。日圓周四已是連續第六個交易日走貶，為三個月來最長連跌。日本外匯事務最高官員神田真人周五重申，政府將在必要時採取適當行動。他講話後，日圓小漲到158.82。

在日本與美國在內各主要國家的 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 持續呈現背離走勢之下，日圓疲軟不振。此前，日本央行決策者在6月會議上沒有就縮減購債規模的做法提供細節。由於沒有時間表，交易商疑惑日本何時才會實現貨幣政策正常化。正常化能為日圓提供支撐力道。

Shinichiro Kadota為首的巴克萊（Barclays）策略師周四撰寫報告指出：「只要美日利差超過一定範圍，即使利差收窄，也有可能手擋不住套利交易引發的日圓拋售。」他們現在認為，日圓兌美元匯價今年底將貶至160附近。

周四，美國財政部宣布將日本列入外匯監測名單，但並未將日本或任何其他國家列為匯率操縱國。報告重點放在了日本龐大的貿易順差和經常帳盈餘。

對此，神田表示，美國的報告並沒有指出日本的外匯政策存在任何問題，干預的目的也不是為了改變貨幣走勢的方向。

他2月曾說，日圓兌美元在一個月內波動達10日圓就是波動快速。周五，衡量過去28天美元兌日圓從最低水準開始變化的指標是5.35 日圓，這表明在美元兌日圓達到至少163之前可能不會進行干預。

Monex公司外匯交易員Helen Given說：「我愈來愈相信，貨幣官員正放棄日圓。現在的殖利率差距實在是太大了，而美國今年只打算降息一次，這在短期內不會造成實質性改善。」