美元上漲 兌日圓創七周最高 瑞郎因瑞士央行降息走軟

美元指數【美元指數】美元指數是衡量美元對六種主要貨幣匯率的指數，採加權幾何平均的方式計算而得。 這六種貨幣分別為歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗和瑞士法郎等，在國際市場廣泛運用，以歐元所占權重最高。1973年3月布列頓森林體系（Bretton Woods System）解體、全球匯率自由浮動之後，美元指數便作為參照點，基期數值為100。指數的上升或下降，可以用來觀察美元相對於主要貨幣幣值的變化幅度。 周四（20日）上漲，美元兌日圓升至七周高點，疲軟的日圓現在邁向3月以來最長連跌，瑞士法郎也在瑞士央行意外降息後走貶。美國經濟熱度正在降溫，交易員正關注更多支持美國聯準會今年降息的數據。

根據彭博資訊報價，衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY），周四上漲0.32%至105.588。

周四美元兌日圓漲0.5%至158.8日圓兌1美元，為4月29日以來最高，等於是日圓兌美元又再走貶。這已是日圓連續第六個交易日下跌，為3月以來最長連跌。交易員仍對日本央行繼續干預以提振日圓的跡象保持警惕。日圓在4月底曾跌至34年來最低。

自上周鴿派的日本央行維持其政策目標，並表示準備很快公布削減購債計畫以來，日圓市場一直動盪。Klarity FX駐舊金山的主管Amo Sahota說：「我認為市場對日本央行的行動有點失望。對市場來說，這有點像再次將日圓面臨的問題向後推。在這種情況下，我們將繼續進行我們一直在做的非常簡單的套利交易。日本央行和財務省肯定有點緊張，或者重新關注干預風險。」

根據日本時事通信社報導，日本財務省財務官神田真人周四稍早些表示，日本可用於外匯干預的資源是沒有限制的。

瑞士央行將政策利率下調25個基點至1.25%，出乎貨幣市場意料。瑞士央行總裁Thomas Jordan在蘇黎世的記者會上說，瑞士潛在通膨壓力與此前一季度更為下降。瑞士央行同時預測到2025年時，瑞士通膨率將進一步下降至1.1%。

美國本周公布的5月零售銷售數據表現平淡，勞動力市場似乎正在走弱。周四公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數有所下降，但仍高於預期，這代表了儘管就業市場逐漸降溫，但依然保持一定強度。

Monex USA駐華盛頓的交易副總監Helen Given表示，今（21）日將公布的採購經理人指數（ PMI【PMI】採購經理人指數（Purchasing Managers\' Index\, PMI）為一項綜合性指標，每月對選定企業的採購經理人進行調查及編製。台灣製造業PMI是根據調查中的新增訂單數量、生產數量、人力雇用數量、現有原物料存貨水準及供應商交貨時間等五項擴散指數編製而成。PMI通常以50為分水嶺，高於50表示製造業景氣正在擴張，若低於50則是處於緊縮狀態。 ）可能會成為導致波動性上升的催化劑，市場密切關注這個指數的最新讀數。

美元指數在周四上漲前，經歷了10天的動盪走勢，期間因為美國經濟數據好壞參半，再加上法國政治不確定性，震動著歐洲市場。Given說：「總體看來，美元似乎將連續第五周上漲，因為美國的經濟形勢並不像許多其他國家那麼差。」