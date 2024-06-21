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里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金：需進一步明確通膨路徑後才能降息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金周四表示，他需要進一步明確通膨路徑，之後才能降息。路透
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金周四表示，他需要進一步明確通膨路徑，之後才能降息。路透

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周四表示，美國經濟中的通膨壓力揮之不去，目前的利率水準足以減緩物價增長，但利率上升的全部影響需要時間才能發揮作用，他需要進一步明確通膨路徑，之後才能降息。

巴爾金在里奇蒙的一場活動後對記者說：「我個人的觀點是讓我們在採取行動之前更加確信。」他重申，對朝著聯準會2%的目標前進，需持續取得更廣泛的進展，隨後才能降息。

今年對貨幣政策有投票權的巴爾金表示，目前政策處於有利位置，而聯準會擁有抑制通膨所需的彈藥。

巴爾金在活動上描述了與他交談過的人對經濟和政策前景的四種看法：樂觀主義者認為，有韌性的經濟和不斷下降的通膨正齊頭並進，實現所謂的「軟著陸」；「需求悲觀主義者」認為，聯準會緊縮政策和提高利率的滯後效應仍將持續，擔心經濟步履蹣跚；「通脹悲觀主義者」擔心物價增長會重新加速；最後，「聯準會悲觀主義者」預計央行將出現政策失誤。

巴爾金說：「當今勞動市場的歷史強勢表明，我們並沒有陷入衰退。儘管如此，我確實認為升息的全面影響還沒有到來。」

至於通膨，他說自己「樂觀認為，今天的限制性利率水準可以消除需求的壓力，並讓通膨率重返目標」。

當被問及聯準會能否降息一次並維持在那個水準時，巴爾金表示這取決於經濟。他稱如果目前的情況持續下去，現在可能不是就後續政策調整時間線提供指引的最佳時機。

他告訴記者，「有時候我們想要提供前瞻性指引並且也這樣做了，在我看來目前不像是那樣的時候。感覺不像是發布前瞻性指引的時候」。

聯準會官員上周投票決定將利率維持在5.25%至5.5%的區間，是20多年來最高。預測中值顯示決策者預計2024年降息一次，2025年降息四次。

巴爾金說：「讓我們看看數據會將我們引向何方。」

聯準會 通膨

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