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輝達股價跌逾3.5% 微軟重登全球最有價值企業

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
AI晶片大廠輝達（Nividia）。路透
AI晶片大廠輝達（Nividia）。路透

輝達公司（Nvidia）今天股價下跌逾3.5%，將全球最有價值企業的頭銜交還給微軟公司（Microsoft）。

路透社報導，輝達市值18日一度超越微軟，今天收盤下跌3.54%報130.78美元，相較前一個交易日收盤市值3.34兆美元減損910億美元左右。

微軟今天股價收盤下跌0.14%報445.70美元，市值也縮減至3.30兆美元左右。

目前有3大公司爭相成為世界最有價值企業，包括微軟、輝達和蘋果公司（Apple）。由庫克（TimCook）掌舵的蘋果今天收跌2.15%報209.68美元，市值降至3.22兆美元左右。

馬斯克（Elon Musk）昨天在社群媒體平台X指出，戴爾科技（Dell Technologies）和美超微（SuperMicro）將生產伺服器機櫃供應他旗下新創公司xAI的超級電腦使用，這個超級電腦將用來增強xAI人工智慧（AI）工具Grok的功能。

戴爾科技和美超微今天股價走弱，戴爾科技收盤下跌0.65%報148.52美元，美超微下跌0.26%報917.64美元。

馬斯克今年稍早表示，訓練Grok 2模型需要約2萬個輝達H100繪圖處理器（GPU），還說Grok 3及以後的模型甚至需要10萬個輝達H100晶片。

Longbow資產管理公司執行長杜拉海德（JakeDollarhide）表示：「微軟在AI方面花了資金也賺了錢，輝達在AI方面只有賺錢，很多的錢和獲利。這就是為什麼沒有AI就無法拼寫輝達的名稱。」

輝達股價今年迄今飆漲將近3倍，並推升股市走升。美超微股價今年以來漲幅逾3倍，戴爾股價漲幅近95%。

費城半導體指數自4月低點翻揚近34%，18日寫下歷史新高紀錄。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）說：「這將是科技的市場，在這個市場中強者將變得更強，因為AI技術將幫助科技巨頭未來數年讓他們在企業（微軟、甲骨文、戴爾、亞馬遜等）和消費者領域（Meta、蘋果、Google）奠定的龐大基礎中賺取利潤。」

半導體 社群媒體 馬斯克

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