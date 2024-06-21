義大利本土車企 被認定貼牌組裝陸製汽車 遭開罰2.1億元

義大利反托辣斯機構對當地一家汽車公司DR Automobiles罰款600萬歐元（大約台幣2.1億元或640萬美元），因認定該公司非法將奇瑞汽車等中國大陸製造商的汽車貼上義大利製造的標籤。

該監管機構在官網上表示，DR Automobiles至少自2021年12月以來將來自奇瑞汽車、北京汽車和安徽江淮汽車等中國大陸製造的車子標示為義大利製，這些車在義大利「最後潤色」後以DR和EVO品牌進行銷售。

此舉延續了梅洛尼政府近幾個月對貼牌義大利製造的外國汽車的打擊。義大利警方5月查獲了幾十輛產自摩洛哥但貼有義大利國旗的飛雅特Topolinos。

總部設在那不勒斯北部Macchia d’Isernia的DR表示將對裁決提起上訴。一位發言人周四在電話中說，其車輛只有60-70%在中國大陸預組裝，並補充表示，該公司工廠對車輛進行了重大改動以符合歐洲法規，例如燃油系統和碰撞標準。

DR表示，在亞洲生產車輛的其中一部分是行業普遍做法，並且「從未隱瞞公眾」，該公司廣告「從未打算宣傳汽車完全在義大利製造」。