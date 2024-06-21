台積電ADR下跌2.4% 較台北交易溢價15.61%

台積電 ADR【ADR】存託憑證（Depositary Receipts\, DR）是指在一國證券市場流通、代表國外公司有價證券的可轉讓憑證。美國存託憑證（AmericanDepositary Receipts\, ADR）即是向美國投資者發行並在美國證券市場交易的存託憑證，它透過減少或消除如交易延誤、高額交易成本以及跨國交易等諸多不便，方便美國投資者購買非美國證券，也讓非美國公司的股票可以在美國證券市場交易。 周四下跌2.4%，收在175.38美元，較台北交易溢價15.61%。費城半導體指數 費城半導體指數【費城半導體指數】費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index）創立於1993年，為全球半導體業景氣主要指標之一。這項指數有19個成分股，涵蓋設計、設備、製造、銷售與配銷等面向，台積電的ADR也在此列。 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 指數同日跌幅更深，下跌2.69%。

周四美國股市三大指數漲跌互見。 道瓊工業指數【道瓊工業指數】道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average\, DJIA）是由華爾街日報和道瓊公司創建者查爾斯．道（Charles Dow）等人創造的股票市場指數之一。DJIA首次公布於1896年5月26日，是最悠久的美國股市指數之一。時至今日，道瓊工業指數涵蓋範圍擴及美國30家最大、最知名的上市公司。 上漲299.90點或0.77%，收在39,134.76點；標普500指數下跌13.86點或0.25%，收在5,473.17點；那斯達克指數下跌140.64點或0.79%，收在17,721.59點。

台灣加權股價指數周四上漲196.56點，收在23,406.10點，台積電平盤，收在981.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 189.80 -1.68 178.00 +6.63

中華電 CHT 127.62 -0.55 126.50 +0.89

台積電 TSM 1,134.15 -2.40 981.00 +15.61

聯電 UMC 57.62 +0.11 57.50 +0.21

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據