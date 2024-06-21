美認定2023年無匯率操縱國 兩岸都在監控名單中 日本新列入

美國財政部周四表示，去年沒有出現主要貿易夥伴國操縱本國貨幣的情況，但將日本列入外匯「監控名單」，同時保留在名單中的還有台灣、中國大陸、越南、馬來西亞、新加坡和德國。

財政部的半年度貨幣報告還發現，在截至2023年12月底的四季度裡，沒有一個主要貿易夥伴符合觸發對其外匯做法進行「強化分析」的所有三個標準。

但符合其中兩項標準的國家——對美貿易順差至少達到150億美元、全球帳戶盈餘超過國內生產總值（ GDP【GDP】國內生產毛額（Gross Domestic Product\, GDP）是指一國或一區域在一段時間內，所生產的最終商品和勞務之市場價值總合，是一項用以衡量經濟成長情況的指標；GDP成長愈快，表示該國經濟活動愈熱絡、景氣也愈好。一般所說的經濟成長率，通常就是指GDP的成長率。 ）的3%，以及持續單向淨外匯購買——會被自動添加到名單中。

日本、台灣、越南和德國在貿易順差和經常帳戶盈餘超額上都符合標準。新加坡符合持續外匯干預和經常帳戶大幅盈餘的標準，馬來西亞只符合經常帳戶盈餘的標準，但一旦上榜，需要兩個貨幣報告周期才能被除名。

中國大陸之所以被保留在監測名單上，是因為對美貿易順差巨大，且外匯政策缺乏透明度。

財政部在報告中說：「中國未公布外匯干預操作，其匯率機制的主要特徵也缺乏廣泛的透明度，這使其繼續區別於其它主要經濟體，值得財政部密切關注。」

報告也對中國大陸提出的經常帳戶餘額數據提出質疑。數據顯示，中國大陸的盈餘占GDP的比率從2022年的2.5%降至2023年的1.4%。財政部說，中國國家外匯管理局公布的中國大陸國際收支數據，中國大陸的貿易順差似乎與自己的海關和其他貿易夥伴的海關數據不符。一位財政部官員說， 正在試圖理解這種「反常現象」。

這位官員說，日本央行最近為支撐日圓而採取的外匯干預措施並不是決定將日本列入貨幣監控名單的因素，列入名單的原因是日本的貿易順差和經常帳戶盈餘較高。

但財政部的報告指稱，日本在2024年4月和5月——在報告所涉期間之外——進行了干預，這是自2022年10月以來首見，日本買日圓並賣出美元以推動日圓升值。

財政部表示，日本的外匯操作是透明的，但補充說：「財政部的期望是，外匯市場基本上自由交易，只有在非常特殊的情況下，經過適當的事先磋商，才能進行干預。」