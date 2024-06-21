科技股行情戛然而止 Nvidia丟市值王寶座 標普500指數和那指收低

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四收跌，市場風向指標輝達（Nvidia）稍早上漲後回落，與此同時，投資人評估最近的經濟數據和美國聯邦準備理事會官員的發言，以確定今年降息的時機。

道瓊工業指數【道瓊工業指數】道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average\, DJIA）是由華爾街日報和道瓊公司創建者查爾斯．道（Charles Dow）等人創造的股票市場指數之一。DJIA首次公布於1896年5月26日，是最悠久的美國股市指數之一。時至今日，道瓊工業指數涵蓋範圍擴及美國30家最大、最知名的上市公司。 上漲299.90點，漲幅0.77%，收39,134.76點；標普500指數下跌13.86點，跌幅0.25%，收5,473.17點；那斯達克指數下跌140.64點，跌幅0.79%，收17,721.59點。

標普500指數盤中有史以來首次觸及5,500點大關，這是多家券商此前預測的年底目標。那指結束了連續七個交易日創收盤新高的勢頭。

Nvidia下跌3.54%，稍早曾上漲最多3.82%。這家晶片製造商周二才取代微軟，成為全球市值最高的公司，如今將寶座又還給了微軟。

戴爾和美超微（Supermicro）在最初上漲後也分別下跌0.42%和0.26%，此前有消息稱兩家公司收到馬斯克AI新創公司的伺服器訂單。

上周美國初請失業金人數下降，但最新數據顯示，請領失業金的總人數達到1月以來最高水準，表明美國就業市場繼續降溫。

另一組數據顯示，在抵押貸款利率居高不下的情況下，5月美國獨棟房屋開工有所下降。

Globalt高級投資組合經理Tom Martin表示：「我們今天得到的又是負面的經濟疲軟的消息。」

標普500指數的11大類股中，能源和公用事業股漲幅最大，分別為1.86%和0.89%，科技股領跌。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里周四表示，通膨可能需要一到兩年的時間才能回到2%。他稱薪資增長可能仍有些過高，現在通膨無法回到2%。 這引發了人們對利率將在更長時間內保持高點的擔憂。

根據FedWatch工具，貨幣市場目前預計聯準會9月降息1碼的可能性為58%。

連鎖超市克羅格下跌3.27%，此前該公司對近期消費者支出持謹慎態度，儘管其第1季業績超出預期，但未調整全年同店銷售和利潤預測。