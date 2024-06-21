美元續強？日本大型壽險業者是這麼看的

日本大型壽險業者押注美元續強，把保障不受日圓回升衝擊的部位降至十多年低點，且未來數月可能進一步縮減。

彭博編制的數據顯示，根據止於3月底的財報，日本九大壽險者對持有的外國證券，其中47%備有防範日圓升值造成損失的衍生商品，比率降至2011年9月來新低，也遠低於2020年3月的高峰63%。

當壽險業者選擇不進行避險時，可能意味著預期日圓續貶，或即便走升，幅度也不會大到影響其外國投資以日圓計算的收益。日圓兌美元匯率20日連六跌，在紐約午盤貶值0.4%，報158.8日圓兌1美元，過去一個月貶值逾1.5%，是最弱勢的十大工業國（G10）貨幣。

相較之下，台幣兌美元過去一個月僅跌0.2%，在主要亞幣中排第二強。

Monex債券與外匯交易員相馬毅（音譯）說：「利差不太可能顯著縮減，貨幣避險的比率將持續下滑。」「從這點來看，我沒有見到任何日圓升值的壓力。」

政府數據顯示，止於去年3月底的會計年度，日本壽險業持有逾300兆日圓（1.9兆美元）的證券。根據標普全球財智，其中四家日本業者名列全球前20大壽險業者，規模最大的是全球第三的日本生命保險。

外界已更加擔憂，日圓疲軟可能不僅僅是因為與主要國家的利差擴大，還包括日本經濟競爭力下滑，導致企業轉至外國投資，引發資本外流。