每名婦女平均生育1.5人 OECD：富國生育率探新低

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

經濟合作發展組織（OECD）最新研究報告顯示，富裕經濟體的生育率已比1960年腰斬，降到新低紀錄，各國必須準備好面對「生育率下滑」的未來。

根據這份20日公布的報告，OECD國家整體的生育率（每名婦女平均生育子女數）已腰斬，從1960年的3.3降到2022年的1.5，遠低於估為2.1的「替代率」（若不引進移民，為維持人口穩定則每名婦女估計需生育人數）。38個會員國中，僅以色列是例外。

總部在巴黎的OECD警告，這將改變社會、社區和家庭的面貌，且可能對經濟成長與繁榮造成重大影響。

人口成長步履蹣跚，有礙經濟擴張。國際貨幣基金（IMF【IMF】國際貨幣基金（International Monetary Fund\, IMF）是1945年根據布列敦森林協定所設立的國際組織。IMF成立目的是促進國際貨幣合作、匯率穩定及有秩序的匯率制度，以加速經濟成長與維持高度就業，並對需要之國家提供暫時性的金融協助。）與歐盟執委會2024年發布的報告顯示，歐盟境內整體勞動參與率成長，將不足以彌補工作適齡人口萎縮造成的缺口，這將加劇缺工問題。

隨著出生率低落，更少人納稅支應日益升高的人口老化成本，這也會對公共財政構成壓力。

報告共同執筆人、OCED社會政策部門經濟學家艾德瑪表示，各國可推行提高生育率的政策，包括促進兩性平等、公平分擔工作與育兒重擔的措施。

報告發現，女性就業率與生育率提高呈現正相關，但居住成本對婦女生兒育女形成障礙。

艾德瑪說，即使實施對家庭友善的政策，也不太可能把生育率拉高到與替代率齊平的水準，因應「低生育率的未來」需聚焦於移民政策，同時推行協助民眾保持健康、待在職場更久並改善生產力的措施。

最新數據顯示，歐洲生育率最高的國家是法國和愛爾蘭。生育率最低的是南歐國家和日本，每一婦女平均僅生育1.2個小孩，而出生率最低的是南韓，僅約0.7。但在芬蘭、法國和挪威，即使大舉實施支持家庭的政策，生育率仍意外下滑。

生育 移民

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