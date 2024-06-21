美國公債今年上半年的行情跌宕起伏，如今報酬即將轉正。彭博資訊一項追蹤全球最大債市報酬率的指標顯示，今年截至19日美債僅下跌0.1%，比起4月跌幅3.4%好很多。

GSFM投資策略師米勒說：「我們看到 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 已見頂。如今債券又回到它在多重資產投資組合裡應有的位置。」今年來，對政策敏感的2年期公債殖利率在4月飆至5%以上，此後回落至4.70%左右，因為通膨與零售數據顯示，美國經濟可能降溫到可以調低借貸成本的程度。

交易商正調整倉位，預估首次降息會在11月，儘管至今多數聯準會官員的公開發言均重申，在降息之前需看到更多物價穩定下來的證據。

Maybank資產管理公司地區固定收益共同主管梅塔認為，10年期美債殖利率在4.2%至4.5%的寬幅區間內波動，靠頂部時是買入的好時機，「鑒於新近數據，過去看到的震盪劇烈走勢，希望已經平息下來。不妨繼續以約4.4%至4.5%的利率長期持有10年期公債。」