英國央行仍有望8月降息 瑞士意外調降

英格蘭銀行（英國央行）20日會議決定維持目前5.25%的利率水準不變，但暗示有更多決策官員支持降息，顯示8月降息仍有希望。同日，瑞士央行意外再度降息，與全球其他央行對放鬆政策與猶豫態形成鮮明對比，而挪威、印尼與巴西央行則按兵不動。

會議紀錄指出，這項決策「相當平衡」。貨幣政策委員會的九位決策委員再以7：2的票數決定利率不變，副總裁拉姆斯登及另一位委員丁格拉（Swati Dhingra）再次投票贊成降息；主張按兵不動的七位委員中，對於最近數據顯示服務業通膨意外偏強的重要性意見分歧。

有跡象顯示，一些決策官員可能即將支持降息，可能包括總裁貝利在內。儘管央行對外發表的正式指引內容不變，但一些決策官員的說法相當曖昧不明，因此8月會議時可能有更多官員支持降息。

彭博資訊報導，貨幣市場認為英國央行在下月國會大選後降息1碼的機率也提高，從政策會前的32%升到50%以上，全年降息幅度預測也擴增到將近兩碼。

總裁貝利表示，通膨率降到2%是「好消息」；「我們必須確定通膨將保持在低水準，這是我們現在仍維持現行利率不變的原因」。

同日，瑞士央行再度調降基準利率25個百分點，至1.25%，央行聲明說，「與前一季相比，基本通膨再度下滑」，因此降息以減輕經濟所受束縛，並抑制瑞郎升勢。瑞郎應聲下挫。瑞士3月首次調降基準利率，在主要先進經濟體中率先降息，現在還進一步放鬆貨幣政策，與全球其他央行大不相同。

挪威央行則按兵不動，表示降息行動要延到明年。印尼央行連續第二次決策會議按兵不動，基準利率維持在6.25%不變，並矢言維護印尼盾的穩定。

巴西央行19日也一如投資人所料，維持基準利率在10.5%不變，中斷了近一年來已降息3.25個百分點的寬鬆周期。央行並暗示，隨著通膨預估上升，未來借貸成本將保持穩定。央行的聲明說，由於全球環境不確定、國內經濟具有韌性、央行自己的通膨預期上升，以及消費者物價前景惡化，決策官員決定「中斷」降息周期。