散戶瘋買美債效應…券商紛推創新服務 要讓買債如買股簡便

近幾年來，美國散戶投資人熱衷於高成長、高風險的投資工具，紛紛錢進加密幣、人工智慧（AI）熱門股、 軋空【軋空】軋空是指做空投資人預期股價會下跌，實際上股價卻大漲，因而被迫平倉或持續買入標的股票回補，或因保證金追繳被迫平倉回補等因素，導致股價暴漲的情況。軋空行情就是指主力刻意拉抬股價時，融券戶被迫必須以高價回補的情況；通常股票股本較小、籌碼容易被銷定的個股，較容易出現軋空行情。 題材股、網路吹捧的「迷因股」。這不稀奇，最令市場觀察家驚訝的是，過去一年來，散戶竟然開始瘋迷以往一直被視為乏味無趣的債券，促使經紀商連忙推出創新的服務，迎接這些錢潮。

殖利率 【殖利率】 殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 4%~5%激起散戶買債興趣

線上經紀商Public共同創辦人兼執行長亞伯拉罕去年12月受訪時表示，美國 國庫券【國庫券】國庫券（Treasury Bills\, T-bills）是政府為了調節國庫收支或為穩定金融市場而發行的短期政府票券。國庫券有高度安全性及流通性，市場價格穩定，並且有政府為其信用保證；國庫券是依照面額貼現發行，到期時按面額本息一次還清。國庫券的發行天期通常為91天期、182天期、273天期及364天期。 已成為該公司 App【App】App原為Application的縮寫，隨著智慧行動裝置風行，App一般泛指行動應用程式（Mobile Application），或稱Mobile App、手機App、行動應用程式、手機應用程式等，是專門使用在智慧手機、平板電腦或其他類型的行動裝置上的應用程式。 內社群討論板的焦點話題，也「成為今（2023）年迄今頭號熱門資產，比特斯拉股票還要夯」。2024年，美國國庫券和其他孳息產品依然買氣強強滾。

債券變成吸引散戶的一種熱門投資，固然是多重因素造成，但最重要的因素與聯準會（ Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。 ）2022年3月至2023年7月大幅提高利率有關。Fed升息連帶拉高債券殖利率。而且，目前看來，這些利率至少在未來數月之內仍可能居高不下。亞伯拉罕說：「上一回殖利率像現在這麼高時，iPhone還沒問世呢。」

美國10年期公債殖利率19日在北美以4.216%報收，比去年10月觸及的5%高峰回落，但仍大幅高於2020年接近0.5%的低點。

利率升高已讓散戶投資人對固定收益市場另眼相看。阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克說，自2022年以來，美國家庭購買美國公債的金額已升高，同時期外國投資人和銀行的買盤則相對持平，甚至下滑。他說：「重點是，買家已起了變化，從原先對殖利率不敏感，轉變成很敏感。」

散戶買債需求升至歷史高峰

金融服務顧問公司Coalition Greenwich今年4月發布的報告顯示，散戶投資人對債券的興趣已升至歷史高峰。截至2023年第4季，美國家庭「直接持有的債務證券（即債券和固定收益證券）」總額達到5.67兆美元，比2021年第1季初的持有金額激增90%。更令人驚異的是，2023年初期，美國曾發生一波區域性銀行倒閉風暴，重創許多債券的價值，買氣居然還能逆勢成長。

許多零售證券經紀業者已察覺這股熱潮。線上券商Interactive Brokers行銷與產品開發執行副總裁桑德斯說，短短兩年之內，債券交易量暴增10倍；光是去年12月以來，IBKR平台上的債券交易量就成長20%。羅賓漢（Robinhood）和Stash員工說，散戶正透過他們的交易平台，大買持有美國短期公債的 ETF【ETF】指數股票型基金（Exchange Traded Funds\, ETF）是一種在證券交易所買賣，透過將指數證券化，提供投資人參與指數表現的基金。ETF以持有與指數相同之成分股為主，並將其分割成眾多單價較低之投資單位，並發行受益憑證。一般而言，指數股票型基金具有被動式管理、交易稅較低、可零股買賣、可融資融券、可參與配息等特點。至於漲跌幅限制，則與成分標的有關。國內成分證券ETF之漲跌幅度與股票相同為7%。 。嘉信理財調查發現，50%的千禧世代受訪者今年變得對學習固定收益投資感興趣。

改變債券交易遊戲規則

然而，買債券與買股票大不相同。債券通常不在交易所進行買賣，所以散戶投資人買債不像買股那麼容易。目前，散戶可經由櫃檯買賣（OTC）向發行者購買債券（例如透過美國政府官網TreasuryDirect購買美國公債），或者購買持有美國公債部位的ETF，或向已註冊為債券經紀商的金融機構購買。

但隨著散戶買債興趣大增，經紀商看見商機，正設法提供更便捷的服務，讓散戶投資人買債並從中獲利。這可能改變債券交易的遊戲規則，如同過去十年來，零手續費、行動投資App和零股買賣這些創新大幅降低股票投資門檻一般。

經紀商紛推便捷服務迎商機

已有一些 金融科技【金融科技】金融科技（Financial technology，FinTech）是指一群企業運用科技手段使得金融服務變得更有效率，並因而形成的一種經濟產業。廣泛的定義為一種「金融服務創新」，也可說是一種新型的解決方案，這種方案對於金融服務業的業務模式、產品、流程及應用系統的開發，具有強烈顛覆性創新的特性，實際上也已引發了許多破壞式創新。 （fintech）公司積極推出新服務，力圖把債券投資變得像交易股票一樣輕而易舉。

例如，Interactive Brokers已推出延長時段交易服務，讓客戶每周五天、每天有22個小時能交易美國公債和 公司債【公司債】公司債為企業為了募集資金所發行的債券，發行公司必須要按期支付利息，到期償還本金給投資人。如果企業未能如約定支付本息，稱之為「違約」，此公司債也會被視為地雷債。目前國內僅有公開發行公司得發行普通公司債，實際發行公司債的多為大型企業，可分為有擔保公司債與無擔保公司債兩種。 ，類似羅賓漢平台和加密幣市場24小時交易的概念。

零售券商Public上個月推出零星債券交易功能，讓散戶能買進或賣出最低100美元的公司債和美國公債。此功能推出以來，債券購買金額已成長三、四倍。

零股交易讓投資人可以只買價值5美元的微軟股票，不必花上現在市價約440美元買進1股，或880美元買進2股。同理，Public提供的零星債券交易功能也降低散戶進入債市的門檻，只要跨越100美元最低門檻，接下來就能每次只投資1美元買債。

Public營運長賽克斯接受MarketWatch訪問時說：「過去兩年來利率扶搖直上，散戶投資人對殖利率，具體說是固定收益資產，需求已大幅成長。我們推出零星債券交易，既營造類似股票交易的體驗，也建立較低的門檻，讓即使是股票交易老手也能進行第一筆債券直接交易。」