黃仁勳：電網要像App store
人工智慧（AI）霸主輝達執行長黃仁勳在愛迪生電氣協會（EEI）年會上，談及對未來電網的想像。他說，就像是應用程式商店（App【App】App原為Application的縮寫，隨著智慧行動裝置風行，App一般泛指行動應用程式（Mobile Application），或稱Mobile App、手機App、行動應用程式、手機應用程式等，是專門使用在智慧手機、平板電腦或其他類型的行動裝置上的應用程式。 store）的概念，有人想出售家用電池或電動車的多餘電力給鄰居時，由電力公司居中協調。
EEI今年邀請黃仁勳擔任主講者，討論AI對能源產業的影響。黃仁勳表示，全球能源消耗將顯著增加，人類面臨產生能源的挑戰，現在的電力系統是圍繞著人類居住地、人口分布、與電網設施來興建，但未來的能源生產，將不限於傳統的集中式發電。
他說，AI可應用在能源配送和電網管理，「我完全可以想像，從軟體抽象的概念來看，電網會像是應用程式商店」。
他想像，電力系統就像是共享經濟【共享經濟】共享經濟（Sharing economy）是一種交互提供、運用人力與各種資源的社會經濟運作方式，包括不同個人與組織對商品和服務的創造、生產、分配、交易及消費的分享，常見形式有共享交通工具、共享空間、技能交換等。在共享經濟體系下，人們可將所擁有的資源有償租借給他人，使閒置人力或資源能更有效被利用，並使資源整體利用效率變得更高。全球著名的共享經濟模範生如Uber和Airbnb，這兩家共享型企業也是近年發展最快、討論最多的獨角獸公司。模式，Uber將乘客載往目的地，當有人想把家中剩餘的儲電賣給鄰居時，公共事業單位就扮演協調運作的角色。
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