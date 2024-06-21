黃仁勳：電網要像App store

人工智慧（AI）霸主輝達執行長黃仁勳在愛迪生電氣協會（EEI）年會上，談及對未來電網的想像。他說，就像是應用程式商店（ App【App】App原為Application的縮寫，隨著智慧行動裝置風行，App一般泛指行動應用程式（Mobile Application），或稱Mobile App、手機App、行動應用程式、手機應用程式等，是專門使用在智慧手機、平板電腦或其他類型的行動裝置上的應用程式。 store）的概念，有人想出售家用電池或電動車的多餘電力給鄰居時，由電力公司居中協調。

EEI今年邀請黃仁勳擔任主講者，討論AI對能源產業的影響。黃仁勳表示，全球能源消耗將顯著增加，人類面臨產生能源的挑戰，現在的電力系統是圍繞著人類居住地、人口分布、與電網設施來興建，但未來的能源生產，將不限於傳統的集中式發電。

他說，AI可應用在能源配送和電網管理，「我完全可以想像，從軟體抽象的概念來看，電網會像是應用程式商店」。