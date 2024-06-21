歐洲電動車銷售倒退嚕 5月掛牌數減逾一成

歐洲5月新車掛牌數下滑，其中電動車銷售較去年同期減少逾一成，市占率也略降，主因電動車高價抑制買氣。但有非政府組織表示，歐盟明年發布新的減碳目標後，銷售可望改善。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）20日公布，包含歐盟、英國和歐洲自由貿易協會（E FTA【FTA】自由貿易協定（Free Trade Agreement\, FTA）是指兩國、多國或區域貿易實體間簽訂具有法律約束力的協定，簽約國藉由降低關稅、減少規費或排除自由貿易障礙等，促進彼此貿易活動，允許貨品及服務在國家間自由流動。依其促進經濟整合程度，又可分成「優惠性貿易」、「自由貿易區」、「關稅同盟」、「共同市場」及「經濟同盟」等型態。 ）在內的整個歐洲市場，5月新車掛牌數年減2.6%；歐盟地區年減3%，是今年第二個月下滑。

包含純電車、插電式油電混合車、油電混合車在內的新電動車掛牌數，歐洲市場年減11%，歐盟則下滑12%。若以國家區分，電動車掛牌數以德國年減30%的降幅最大，今年來也已下滑16%，主因該國去年12月減少電動車購買補助。

在純電車方面，歐盟5月新車註冊數年減12%，德國掉31%；純電車市占率由一年前的13.8%降至12.5%。ACEA說，若以國家區分，法國和比利時是歐盟唯二純電車銷售成長的國家。

至於電動車大廠特斯拉上月在歐盟銷售年減34.2%，是歷來最慘澹。

儘管歐盟地區純電車市占上月下滑，但油電混合車市占則由25%增加至29.9%。

隨著德國和瑞典等國停止或減少電動車購車補助，高售價已成為阻礙歐洲電動車銷售成長的主因。儘管福斯、Stellantis和雷諾汽車預計推出約2.5萬歐元（2萬6,865美元）的平價車款，但明年才會開始銷售。

歐洲的高借貸成本和積弱不振的經濟，也壓抑了消費者情緒。

此外，消費者對高定價和充電設施欠佳的反感，也使車廠面臨電動車銷售減緩的困境。

Stellantis和雷諾上月在歐盟電動車新車掛牌數分別年減6.9%和5.4%；福斯和豐田卻分別年增1.6%和13%。

歐盟為保護當地車廠不受平價進口電動車衝擊，7月起將對陸製電動車加徵最高38.1%的臨時反補貼稅。