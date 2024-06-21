歐洲電動車銷售倒退嚕 5月掛牌數減逾一成

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
歐洲5月電動車銷售年減11%，降幅以德國居首。（路透）
歐洲5月電動車銷售年減11%，降幅以德國居首。（路透）

歐洲5月新車掛牌數下滑，其中電動車銷售較去年同期減少逾一成，市占率也略降，主因電動車高價抑制買氣。但有非政府組織表示，歐盟明年發布新的減碳目標後，銷售可望改善。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）20日公布，包含歐盟、英國和歐洲自由貿易協會（EFTA【FTA】自由貿易協定（Free Trade Agreement\, FTA）是指兩國、多國或區域貿易實體間簽訂具有法律約束力的協定，簽約國藉由降低關稅、減少規費或排除自由貿易障礙等，促進彼此貿易活動，允許貨品及服務在國家間自由流動。依其促進經濟整合程度，又可分成「優惠性貿易」、「自由貿易區」、「關稅同盟」、「共同市場」及「經濟同盟」等型態。）在內的整個歐洲市場，5月新車掛牌數年減2.6%；歐盟地區年減3%，是今年第二個月下滑。

包含純電車、插電式油電混合車、油電混合車在內的新電動車掛牌數，歐洲市場年減11%，歐盟則下滑12%。若以國家區分，電動車掛牌數以德國年減30%的降幅最大，今年來也已下滑16%，主因該國去年12月減少電動車購買補助。

在純電車方面，歐盟5月新車註冊數年減12%，德國掉31%；純電車市占率由一年前的13.8%降至12.5%。ACEA說，若以國家區分，法國和比利時是歐盟唯二純電車銷售成長的國家。

至於電動車大廠特斯拉上月在歐盟銷售年減34.2%，是歷來最慘澹。

儘管歐盟地區純電車市占上月下滑，但油電混合車市占則由25%增加至29.9%。

隨著德國和瑞典等國停止或減少電動車購車補助，高售價已成為阻礙歐洲電動車銷售成長的主因。儘管福斯、Stellantis和雷諾汽車預計推出約2.5萬歐元（2萬6,865美元）的平價車款，但明年才會開始銷售。

歐洲的高借貸成本和積弱不振的經濟，也壓抑了消費者情緒。

此外，消費者對高定價和充電設施欠佳的反感，也使車廠面臨電動車銷售減緩的困境。

Stellantis和雷諾上月在歐盟電動車新車掛牌數分別年減6.9%和5.4%；福斯和豐田卻分別年增1.6%和13%。

歐盟為保護當地車廠不受平價進口電動車衝擊，7月起將對陸製電動車加徵最高38.1%的臨時反補貼稅。

德國 歐盟 電動

延伸閱讀

傳歐盟要求大陸車企提供電動車「命門」 北京：遠超調查所需

碰撞非主因 陸分析電動車起火6至8月高峰期「這類情況占比逾5成」

關稅戰升高? 中盯上歐大排量油車

新北發展電動車出口產業鏈 7月辦充電樁技術座談

相關新聞

英國央行仍有望8月降息 瑞士意外調降

英格蘭銀行（英國央行）20日會議決定維持目前5.25%的利率水準不變，但暗示有更多決策官員支持降息，顯示8月降息仍有希望...

每名婦女平均生育1.5人 OECD：富國生育率探新低

經濟合作發展組織（OECD）最新研究報告顯示，富裕經濟體的生育率已比1960年腰斬，降到新低紀錄，各國必須準備好面對「生...

美債報酬率快翻紅了

美國公債今年上半年的行情跌宕起伏，如今報酬即將轉正。彭博資訊一項追蹤全球最大債市報酬率的指標顯示，今年截至19日美債僅下...

歐洲電動車銷售倒退嚕 5月掛牌數減逾一成

歐洲5月新車掛牌數下滑，其中電動車銷售較去年同期減少逾一成，市占率也略降，主因電動車高價抑制買氣。但有非政府組織表示，歐...

黃仁勳：電網要像App store

人工智慧（AI）霸主輝達執行長黃仁勳在愛迪生電氣協會（EEI）年會上，談及對未來電網的想像。他說，就像是應用程式商店（A...

碳化矽龍頭 暫緩在德設廠

碳化矽（SiC）龍頭業者Wolfspeed已暫緩在德國30億美元的建廠計畫，顯示歐盟仍難以增加半導體產能，並減少對亞洲晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。