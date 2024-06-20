兩方爭吵數周了！傳黃仁勳為1事嚴管自家晶片 大客戶微軟超不爽

晶片大廠輝達（Nvidia）18日超越微軟成為全球市值最高公司，兩家公司據傳也已經不睦許久，原因就出在輝達執行長黃仁勳對自家晶片如何分配和裝設的嚴格管控，惹怒了微軟。

科技新聞網站The Information報導，黃仁勳先前曾說，公司會在供應有限之際決定晶片如何分配，以防企業囤積。但輝達的這種努力後來竟延伸到連企業資料中心要如何安裝輝達晶片都要插嘴，因此導致了輝達和大客戶微軟間的對峙。

再加上輝達近來拚命向科技大廠兜售其新一代旗艦晶片GB200，這款晶片正是設計成在伺服器機架上，更是讓雙方正式鬧翻。如果按照輝達希望的方式裝設晶片，據傳將會阻礙到微軟改用其他的AI晶片。

據知情人士表示，微軟和輝達因伺服器而引起的爭端已持續數周，甚至已上報到微軟執行長納德拉的桌上。

The Information報導稱，最後這場爭端是由微軟勝出，輝達最後同意退讓，並讓科技大廠設計自己的伺服器機架。