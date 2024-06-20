輝達早盤繼續帶頭衝！標普500突破5,500 台積電ADR也漲1.9％

美股20日早盤上漲，在AI晶片大廠輝達（Nvidia）的帶領下，標普500指數突破5,500點，再創紀錄新高。

CNBC報導，美股在19日因六月節而休市一天後， 道瓊工業指數【道瓊工業指數】道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average\, DJIA）是由華爾街日報和道瓊公司創建者查爾斯．道（Charles Dow）等人創造的股票市場指數之一。DJIA首次公布於1896年5月26日，是最悠久的美國股市指數之一。時至今日，道瓊工業指數涵蓋範圍擴及美國30家最大、最知名的上市公司。 20日早盤小漲57點，或0.1%；標普500指數和那斯達克綜合指數分別漲0.5%和0.4%，標普500漲至5,504點，是史上首次突破5,500點； 費城半導體指數【費城半導體指數】費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index）創立於1993年，為全球半導體業景氣主要指標之一。這項指數有19個成分股，涵蓋設計、設備、製造、銷售與配銷等面向，台積電的ADR也在此列。 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 指數漲0.3%；台積電 ADR【ADR】存託憑證（Depositary Receipts\, DR）是指在一國證券市場流通、代表國外公司有價證券的可轉讓憑證。美國存託憑證（AmericanDepositary Receipts\, ADR）即是向美國投資者發行並在美國證券市場交易的存託憑證，它透過減少或消除如交易延誤、高額交易成本以及跨國交易等諸多不便，方便美國投資者購買非美國證券，也讓非美國公司的股票可以在美國證券市場交易。 漲1.9%。

在AI熱潮持續推高股價下，輝達18日超越微軟成為全球市值最高公司，20日又繼續帶領大盤上漲，早盤漲幅逾3%。該檔股票今年來已大漲逾174%。

儘管美國消費者支出展現放緩跡象，並暗示美國經濟可能出現疲軟，投資人仍持續押注在重量級AI大咖股票。輝達的漲勢已外溢到同業晶片大廠博通（Broadcom），帶動博通今年來股價大漲逾61%。

不過，仍然有些分析師指出，對這波集中少數科技大廠漲勢缺乏市場廣度的擔憂可能會惡化，雖然這股低迷情緒尚未完全瀰漫到整個市場。