快訊

覆議案決戰倒數！青鳥行動聚集立法院外聲援 晚間空拍人潮曝光

男乘客一登機就開始睡…2小時後醒來看見所在地超傻眼 爆笑反應全被錄

印尼緊盯大陸電商Temu 憂危害中小企業擾亂供應鏈

中央社／ 雅加達20日專電
印尼政府正密切關注中國電商「拼多多」旗下的Temu是否會進軍印尼，當局擔憂Temu進入印尼市場可能會對中小企業造成威脅，並擾亂國內供應鏈。 路透社
印尼政府正密切關注中國電商「拼多多」旗下的Temu是否會進軍印尼，當局擔憂Temu進入印尼市場可能會對中小企業造成威脅，並擾亂國內供應鏈。 路透社

印尼政府正密切關注中國電商「拼多多」旗下的Temu是否會進軍印尼，當局擔憂Temu進入印尼市場可能會對中小企業造成威脅，並擾亂國內供應鏈。印尼貿易部官員今天說，Temu從工廠直售產品給消費者的商業模式，似乎違反法規。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，政府正對中國電子商務平台Temu可能進入印尼市場，保持高度警惕，並認為這可能會損害當地的中小型企業，並擾亂國內供應鏈。

貿易部國內貿易總署長卡林（Isy Karim）表示，Temu直接從工廠向消費者販售產品的商業模式，似乎違反政府的貿易法規，「工廠直售產品給消費者，並不符合我們的政策，（因為）從工廠至消費者的每個過程中，都必須要有中盤商、批發商」。

卡林強調，雖然Temu尚未獲得印尼營運許可，但他將「密切關注事態發展」。

Temu是中國電商巨頭「拼多多」旗下的跨境平台，自2022年9月上線以來，憑著低價和豐富的商品在世界各地大舉擴張，去年進軍東南亞，目前觸角擴展至菲律賓和馬來西亞。

印尼合作暨中小企業部部長德登（Teten Masduki）是最早針對Temu可能進入印尼市場而提出擔憂的官員，他曾表示，這可能干擾小型企業的商業活動，並導致批發商的工作機會減少。

印尼「時代報」（Tempo）今天報導，貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）表示，他剛得知電商平台Temu的存在，因此會先進行相關研究，並強調任何電子商務平台都必須遵守規定，若沒有許可就不允許營運。

經濟統籌部官員慕斯達利法（MusdhalifahMachmud）則指出，政府意識到數位跨境貿易應用程式的出現，會切斷銷售管道，進而對中小型的企業造成可能的傷害。

他表示，「從TikTok商店的例子能看出，並非所有數位商業模式或數位電商平台都符合印尼的需求」。

印尼去年9月禁止在社群媒體上的銷售，以保護不敵電商巨頭的小型企業，TikTok因此在同年10月間，被迫關閉其在印尼的線上購物業務。

慕斯達利法指出，若沒有適當監管，此類電商平台可能破壞市場生態，造成不公平競爭，從而導致市場對本地產品的需求下降，並減少就業機會。

印尼 電商

延伸閱讀

印尼妻受不了家暴…殺夫割下生殖器 「想抱兒子」求解除羈押

前夫外遇她背巨債！白家綺再曝「不堪際遇」

加薩戰爭陰影籠罩…逾百萬穆斯林將赴麥加朝覲 沙國警告：政治零容忍

羽球／印尼賽封后獲戴資穎祝賀 陳雨菲暖回：小戴姐早日康復

相關新聞

英國央行利率按兵不動 但暗示8月可能降息

英格蘭銀行（英國央行）20日會議決定維持目前5.25%的利率水準不變，但暗示有更多決策官員支持降息，顯示8月降息仍有希望...

印尼緊盯大陸電商Temu 憂危害中小企業擾亂供應鏈

印尼政府正密切關注中國電商「拼多多」旗下的Temu是否會進軍印尼，當局擔憂Temu進入印尼市場可能會對中小企業造成威脅，...

Wolfspeed暫緩在德設廠 路透：歐洲晶片宏圖窒礙難行

碳化矽（SiC）龍頭業者Wolfspeed已暫緩在德國30億美元的建廠計畫，顯示歐盟仍難以增加半導體產能，並減少對亞洲晶...

瑞士央行調降利率1碼 繼3月後再次降息

瑞士央行瑞士國家銀行（Swiss National Bank）今天再次宣布調降利率。在多國央行為應對通貨膨脹提高借款成本...

貧窮限制人的想像 紐約市一些餐廳光是訂位就要高達1,000美元

花250美元到1,000美元只是在紐約市一家餐廳訂到位，值得嗎？

印度富豪旗下新創 靠智慧化搶攻美妝

成立一年的新創公司Tira，要靠能推薦香水或化妝品的人工智慧（AI）工具，在此一快速發展但高度競爭的行業吸引客戶。Tira是印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）的信實工業集團（Reliance Industries），於去年四月所創立。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。