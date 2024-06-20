印尼緊盯大陸電商Temu 憂危害中小企業擾亂供應鏈

印尼政府正密切關注中國電商「拼多多」旗下的Temu是否會進軍印尼，當局擔憂Temu進入印尼市場可能會對中小企業造成威脅，並擾亂國內供應鏈。印尼貿易部官員今天說，Temu從工廠直售產品給消費者的商業模式，似乎違反法規。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，政府正對中國電子商務平台Temu可能進入印尼市場，保持高度警惕，並認為這可能會損害當地的中小型企業，並擾亂國內供應鏈。

貿易部國內貿易總署長卡林（Isy Karim）表示，Temu直接從工廠向消費者販售產品的商業模式，似乎違反政府的貿易法規，「工廠直售產品給消費者，並不符合我們的政策，（因為）從工廠至消費者的每個過程中，都必須要有中盤商、批發商」。

卡林強調，雖然Temu尚未獲得印尼營運許可，但他將「密切關注事態發展」。

Temu是中國電商巨頭「拼多多」旗下的跨境平台，自2022年9月上線以來，憑著低價和豐富的商品在世界各地大舉擴張，去年進軍東南亞，目前觸角擴展至菲律賓和馬來西亞。

印尼合作暨中小企業部部長德登（Teten Masduki）是最早針對Temu可能進入印尼市場而提出擔憂的官員，他曾表示，這可能干擾小型企業的商業活動，並導致批發商的工作機會減少。

印尼「時代報」（Tempo）今天報導，貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）表示，他剛得知電商平台Temu的存在，因此會先進行相關研究，並強調任何電子商務平台都必須遵守規定，若沒有許可就不允許營運。

經濟統籌部官員慕斯達利法（MusdhalifahMachmud）則指出，政府意識到數位跨境貿易應用程式的出現，會切斷銷售管道，進而對中小型的企業造成可能的傷害。

他表示，「從TikTok商店的例子能看出，並非所有數位商業模式或數位電商平台都符合印尼的需求」。

印尼去年9月禁止在社群媒體上的銷售，以保護不敵電商巨頭的小型企業，TikTok因此在同年10月間，被迫關閉其在印尼的線上購物業務。

慕斯達利法指出，若沒有適當監管，此類電商平台可能破壞市場生態，造成不公平競爭，從而導致市場對本地產品的需求下降，並減少就業機會。