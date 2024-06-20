Wolfspeed暫緩在德設廠 路透：歐洲晶片宏圖窒礙難行

碳化矽（SiC）龍頭業者Wolfspeed已暫緩在德國30億美元的建廠計畫，顯示歐盟仍難以增加 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 產能，並減少對亞洲晶片的依賴。

路透報導，Wolfspeed的一名發言人說，這項在薩爾邦為電動車生產電腦晶片的計畫，並未完全取消，而是仍在找尋資金來源。

不過，該名發言人坦承，為因應歐洲與美國電動車市放緩，已削減資本支出，如今正聚焦於提升於紐約的產量。Wolfspeed最快要到2025年中，才會動工興建德國廠，比原定計畫晚兩年。Wolfspeed過去一年股價大跌約51%，正承受來自維權投資人的壓力，以提升 股東權益【股東權益】股東權益就是指股東實際擁有的公司資產，代表公司的身價。當把公司所有的債務還清，剩下的資產就是股東權益；股東權益又稱為淨值，主要包含股本、資本公積及保留盈餘。 。

歐盟在2022年推出自家的晶片法案，但兩年過去，真正興建中的計畫少之又少，更少有業者收到歐盟核准的國家金援，若無政府援助，設廠缺乏財務上的可行性。

不只Wolfspeed，英特爾位於德國馬德堡近郊的晶圓廠，仍在等候歐盟批准補助款，該公司已預計，投產時間或許會延到2029~2030年。至於台積電的德勒斯登廠則照原定計畫，今年動工。