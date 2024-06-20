報告：全球化石燃料消耗及能源產業碳排2023創新高

今天發布的「世界能源統計回顧」指出，儘管化石燃料在全球能源結構中的占比略為下降，2023年全球化石燃料消耗量和能源產業相關的碳排創下歷史新高。

路透社報導，雖然再生能源規模不斷擴大，但對化石燃料的需求持續增長可能是阻礙低碳轉型的癥結。隨著全球氣溫升幅達到攝氏1.5度，科學家稱，超過這一門檻，氣溫上升、乾旱和洪水的影響將更加極端。

管理諮詢公司科爾尼（Kearney）巴黎辦公室合夥人迪巴爾（Romain Debarre）表示：「我們希望這份報告能幫助政府、世界領導人和分析師繼續前進，清晰地了解面臨的挑戰。」

去年是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，俄國能源從西方改變流向，以及沒有因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施重大移動限制的第1個完整年分。

報告指出，2023年全球初級能源消耗量創下歷史新高，來到620 EJ（1 EJ = 10的18次方焦耳），二氧化碳排放量則首次超越400億公噸。

諮詢服務公司畢馬威（KPMG）合夥人維爾利（Simon Virley）說：「我們可以看到再生能源在這一年的貢獻達到歷史新高，然而全球能源需求不斷增長，意味著化石燃料的占比幾乎保持不變。」

這份報告記錄下不同地區化石燃料使用的變化趨勢。以歐洲為例，化石燃料在能源中的占比自工業革命以來首次降到70%以下。

「能源研究院」（Energy Institute）執行長韋斯（Nick Wayth）指出：「我們發現已開發經濟體對化石燃料需求達到峰值的跡象，與『南方世界』（Global South）形成對比。對後者來說，經濟發展和生活品質提高正持續推動化石燃料使用。」

產業組織「能源研究院」與諮詢公司畢馬威及科爾尼從去年開始接手英國石油公司（BP），發布年度報告「世界能源統計回顧」（Statistical Review of WorldEnergy）。

英國石油公司自1950年代起便開始撰寫這份能源專業人士參考的重要報告。

報告提到，印度去年的需求增長幾乎全部來自化石燃料，而中國的化石燃料使用量上升6%，創下新高。

不過去年全球新增的再生能源發電量中，中國也占據一半以上。維爾利告訴媒體記者：「中國新增的再生能源比世界其他國家總和還要多，引人注目。」