沒必要跟隨美國對陸加徵關稅 6成日企指：產能過剩對我們業務沒影響

路透社今天公布的一項調查顯示，大多數日本企業認為，日本政府沒有必要跟隨美國，提高對中國產品的關稅，並表示中國工業產能過剩對他們不會造成影響。

美國總統拜登上個月宣布對電動車、電池和半導體等中國一系列商品大幅提高關稅，並批評中國提供大量的補貼和相關政策，造成廉價商品湧入全球市場。

歐洲聯盟也對從中國進口的電動車徵收高額關稅，包括日本在內的七大工業國集團（G7）上週也表達對中國非市場政策和操作的擔憂。

但在6月5日至14日進行的調查中，61%日企受訪者表示日本沒有必要採取類似措施，其餘受訪者則認為日本應該採取類似措施。約53%受訪者表示，中國產能過剩對他們的業務幾乎沒有影響。

一家化工公司的經理在調查的評論部分寫道：「這可能導致針對彼此採取的措施和反制措施升級，經濟狀況將變得更糟。」

中國指控美國違背自己的自由貿易原則，回應美國的新關稅措施，並表示G7的聲明缺乏事實基礎。

日經研究公司（Nikkei Research）為路透社對492家日本公司進行這項調查，以匿名方式回答，共約230家公司回傳問卷。

這些公司也被問到，是否認為首相岸田文雄承諾的薪資成長速度持續快於通膨的承諾能夠實現，只有7%公司認為可以做到，約一半的公司表示無法實現，43%則覺得很難說。