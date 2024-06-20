黃仁勳：未來電網像App Store 電力公司管理平台

輝達執行長黃仁勳在愛迪生電氣協會年會談到對未來電網的想像。他說，就像是應用程式商店的概念，有人可能會想出售家用電池或電動車的儲電給鄰居，電力公司負責協調猶如平台管理者。

美國愛迪生電氣協會（EEI）年會繼去年邀請特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）分享能源創新後，今年邀請黃仁勳擔任主講者，討論人工智慧（AI）對能源產業的影響。黃仁勳也分享他對網路安全和AI監管的看法。

黃仁勳18日在拉斯維加斯舉行的EEI主題演講上表示，全球能源消耗將顯著增加，人類面臨如何創造能源的挑戰，現在的能源系統是圍繞著人類居住活動、人口分布、電網設施來建造的，但未來能源生產不限於傳統的集中式發電。

他說，AI可被應用在能源配送和電網管理，「我完全可以想像，從軟體抽象的概念來看，電網會像是應用程式商店（App Store）」。

他想像電力系統猶如共享經濟商業模式，好比Uber連結乘客和目的地。當有人想把家中剩餘的儲電賣給鄰居時，公共事業單位就扮演協調運作的角色。

談到網路安全，黃仁勳說，回到根本，這是電腦程式攻擊電腦程式，攻擊方正加速運用電腦運算和生成式AI來滲透系統，但防禦方也可以運用這些技術來快速反應、創建更複雜的防禦能力，「網路安全領域將變成一場AI技術競賽」。

黃仁勳也被問到如何看待監管的問題，他認為，太早監管有可能用錯方法，監管也可能產生負面的後果，國家繁榮與國家安全息息相關。每個國家都在發展自己的AI計畫，這也是必要的，各國應該發展自己的主權AI。