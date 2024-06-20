安森美投資捷克 打造 SiC 供應鏈

安森美（onsemi）宣佈將在捷克建造先進的垂直整合碳化矽（SiC）製造工廠。該工廠將生產智慧電源半導體，有助於提高電動汽車、再生能源和人工智慧（AI）資料中心應用的效能。

安森美總裁暨執行長Hassane El-Khoury表示，透過棕地投資，我們將打造一個中歐SiC供應鏈，進一步滿足客戶對創新技術快速增長的需求，並幫助其提高應用的效能。透過與捷克政府密切合作，此次擴建還將提升我們的智慧電源半導體產能，幫助歐盟達成大幅減少碳排放和環境影響的目標。

安森美計畫在幾年內完成高達20億美元（440億捷克克朗）的棕地投資，以擴大SiC產能，這是安森美先前披露的長期資本支出目標的一部分。這項投資基於安森美在當地的現有營運，包括矽晶體生長、矽和碳化矽晶圓製造（拋光和磊晶）以及矽晶片製造。如今，該工廠年產逾300萬片晶圓，包括10億多個功率元件。

一旦獲得所有最終監管和激勵措施批准，這將成為捷克歷史上最大的私營企業投資專案之一。安森美是首批在中歐投資先進半導體製造業的公司之一。此次公告反映了安森美在增加市場佔有率與技術發展的發展戰略，以及面對不斷增長的需求，增強其半導體供應鏈韌性的決心。