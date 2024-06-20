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霸主的實力！韓媒：台積電漲價後大客戶也不會跑 三星只能乾瞪眼

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
最近台積電要調漲晶圓代工服務價格的消息滿天飛。路透
最近台積電要調漲晶圓代工服務價格的消息滿天飛。路透

最近台積電要調漲晶圓代工服務價格的消息滿天飛，南韓媒體分析，即便台積電漲價，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、蘋果（Apple）及高通（Qualcomm）等大客戶也不會跑掉，原因在於台積電擁有強大的技術實力，以及客戶重視品質甚於價格，三星電子等對手難乘機搶客戶。

BusinessKorea報導，台灣媒體19日指出，輝達、超微、蘋果、高通已完全訂光台積電到2026年的3奈米製程產能，台積電則預料將調漲3奈米製程晶圓代工價格5%，CoWoS先進封裝服務價格也將上調10%~20%，在輝達執行長黃仁勳支持台積電漲價後，蘋果和高通等科技大客戶也可能願意容忍台積電調整價格。

報導指出，到目前為止，三星電子的2奈米和3奈米製程都還沒傳出取得大客戶的訂單，暗示由於大型科技業者看重可信度和品質的程度甚於價格，在台積電漲價後，三星電子等對手能迎接的轉單效益有限。

BusinessKorea已指出，截至17日，輝達、超微、英特爾、高通、聯發科、蘋果及Google等七家公司，都優先採用台積電的3奈米製程，就連三星晶圓代工部門長期爭取的Google和高通，都已選擇台積電。

南韓一名產業人士就說：「在挑選晶圓代工廠時，技術實力扮演的角色甚於價格，三星必須運用環繞式閘極（GAA）等特殊技術，贏得更多客戶。」

儘管三星電子在三年前宣告啟動3奈米製程量產，卻一直難以贏得客戶，產業專家指出，原因出在良率與功耗表現不佳。該公司2022年6月率先以GAA技術量產3奈米製程，第一代3奈米製程節點SF3E的良率和效率表現卻始終低於預期，只能應用於加密貨幣挖礦等利基市場，三星系統LSI部門開發、透過三星晶圓代工3奈米製程生產的Exynos 2500晶片，良率據傳也令人失望。

分析顯示，雖然三星電子3奈米製程大幅聚焦於控制功耗與熱能，表現還是比台積電低10%~20%。一家全球晶圓代工大廠的代表透露，大客戶選擇台積電的主要原因，包括先進製程的功耗效率差異與熱能管理。

台積電 奈米 客戶

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