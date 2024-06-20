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「給30歲自己的建議」 黃仁勳：我會鼓勵他走更遠

中央社／ 舊金山19日專電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

輝達執行長黃仁勳出席愛迪生電氣協會年會，被問如果重返30歲，會給年輕的自己什麼建議。他說，那時的他不聽任何人的意見，但世界需要不循常規的人，他會告訴年輕的自己「走得更遠」。

黃仁勳是今年美國愛迪生電氣協會（EEI）年會主講者，與協會主席皮薩洛（Pedro J. Pizarro）18日進行對談，與會者為美國公共事業和能源產業管理者。

皮薩洛問黃仁勳，輝達（NVIDIA）曾歷經生死存亡的考驗，如果能再回到30歲，會對那個自己說什麼。黃仁勳說，「首先，『那個他』不會聽任何人的話，而我會告訴他，這樣很好，就堅持下去」。

他說，「我們需要與眾不同的人，需要那些有不同想法的人，我會鼓勵那個年輕的自己，走得更遠」。他認為，如果想要走一條非常規的道路，想要過有目標的生活，想要做有價值的事情，就必須更勇於冒險，追求更廣闊的視野。

黃仁勳表示，自己很幸運，因為很早就明白了一些事情，「我的工作就是創造條件，讓那些優秀的人願意和我一起打拚終身事業，對一個30歲的人來說，這是非常好的洞察力」。

他也說，「我（與員工）分享了一切，這就是為什麼輝達會有如此多的直接報告，因為我希望每個人都能獲得完成偉大工作所需的訊息，訊息應該避免被簡化」。

黃仁勳說，輝達這間公司以透明度著稱，「我寧可冒著外界會知道輝達機密的危險，也不想甘冒員工不知道我們機密的危險」。他認為，如果員工不知道公司策略，便無法實現目標，所以他一直努力創造條件，讓大家能一起完成工作。

他說，自己受「從0到1」這本書啟發，專注於更長遠的問題，創造「0億美元市場」（Zero-Billion-DollarMarket），因為沒有競爭者，就有大量時間解決問題。

皮薩洛問黃仁勳，他帶領輝達創造非凡歷史，一開始可能也無法想像會這麼成功，黃仁勳說，「我一直都知道，我很高興沒有破產、沒有感到無聊、沒被炒魷魚」。

愛迪生 美國

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