美國太陽能需求成長超越其他電力來源 因科技巨擘渴求乾淨能源

隨著科技巨擘尋求以乾淨能源驅動資料中心，美國太陽能正蓬勃發展，需求成長超越所有其他電力來源。

美國能源部預測，今年美國安裝的太陽能發電量將占新發電量的58%，今年電網預定將擴增創紀錄的36百萬瓩（GW），增幅比去年多出近一倍，電池貯存容量也擴增加一倍多到14.3 GW。

相較下，今年美國只會安裝2.5 GW的天然氣發電量，在規劃的新增發電量62.8 GW中，只占4%，為25年來最低。

勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）能源政策研究員藍德指出，乾淨能源需求正在暴增，以單位電力成本而言，太陽能和風能的經濟效益的競爭力和吸引力水準，已達到是美國許多地區最便宜的電力形式。

金融顧問業者Lazard在6月的分析指出，大型公用事業及太陽能專案的發電成本為每千瓩（MW）小時介於29~91美元，聯合循環燃氣發電場則介於45~108美元，若太陽能發電搭配電池貯存可能使成本增加到每MW小時60~210美元，但通膨削減法的抵稅優惠能把成本壓到38~171美元。

確切而言，太陽能發電量的占比仍很小，美國能源資訊局（EIA）數據顯示，太陽能去年只占美國電力組合的3.9%，遠少於天然氣的43%，再生能源在接到日益老舊的電網時，也面臨龐大的物流挑戰，但乾淨能源產業領袖主張，該產業正觸及轉捩點，特別是亞馬遜和微軟等大型科技業者都尋求以乾淨能源驅動資料中心。

瑞銀5月的研究報告指出，光是亞馬遜、微軟、臉書母公司Meta以及Google等四家公司，過去五年在美國的大型公用事業級太陽能專案需求就占了40%，且隨著這四家公司都承諾100%採用乾淨能源，再生能源需求預料將在攀升。

科技巨擘的乾淨能源需求激增

由於製造業回流、晶片與科學法鼓勵半導體產業在美國設廠、電動車趨勢、再加上科技巨擘打造能源密集的資料中心，美國正面臨史上罕見之高的電力需求。富國銀行4月的分析顯示，美國用電需求在2030年可能暴增20%，高盛4月也指出，到2030年時，資料中心耗電量預料將占8%，比率比目前高出一倍。

天然氣生產商正在押注自己比再生能源更能滿足用電需求，特別是資料中心所需，主張論點為價格便宜、易於取得、能快速部署、且更加可靠。主要太陽能電廠興建業者Nextracker執行長舒格，則反擊天然氣會是資料中心電力需求主要受惠者的論點，指出美國有大量再生能源計畫都正尋求連結電網，去年有將近2,500 GW的太陽能、風能及電池專案請求連結電網，幾乎是美國目前發電廠整體裝置容量的兩倍。

不過，再生能源也面臨挑戰，包括在連結電網時要鋪設實體輸電線路，以及從初步申請到實際連結電網的時間已拉長。勞倫斯柏克萊國家實驗室分析師藍德說，以去年上線的太陽能電場來說，從初步申請到實際連結電網費時約五年，比2008年的兩年還久。

此外，「風光」發電在非發電高峰期能否滿足用電需求，也是一大問題，關鍵之一便是電池貯存，但目前多數鋰電池通常只能貯存四小時電力，分析師指出，這仍不算能供應整日用電的可靠電力來源，現在需要能貯存八小時以上電力的商用規模電池系統。