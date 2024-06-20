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超微：遭駭客入侵事件不會對業務造成重大影響

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
超微（AMD）表示，近期駭客入侵事件不會對公司的營運造成重大影響。 路透
超微（AMD）表示，近期駭客入侵事件不會對公司的營運造成重大影響。 路透

晶片大廠超微（AMD）表示，駭客在近期的網路攻擊事件中只取得有限的資訊，不會對公司的營運造成重大影響。

先前，有報導指出知名駭客組織「IntelBroker」入侵超微的系統，而超微在本周展開調查。接著在19日，超微表示這次的入侵事件並未取得重要業務資訊。

遭駭消息曾引發超微股價在18日聞訊重挫2.38%，收每股154.63美元，為5月14日以來最低，在當天晶片股一片「漲」聲中逆勢下跌。

在打造先進AI加速器的競賽中，超微是距離輝達（Nvidia ）最近的競爭同業，這也讓其技術專業知識與智慧財產權資料成為極具價值的目標。

超微發言人表示：「基於我們的調查，我們認為有關用來組裝特定超微產品的規格相關有限資訊被暴露在第三方銷售網站上。我們不認為這次的資料入侵事件將對我們的業務或營運造成重大影響。」

網路攻擊 財產 駭客

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