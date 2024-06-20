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就怕暴漲暴跌再現 那斯達克傳加強審查港陸這類IPO

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約那斯達克大樓。美聯社
紐約那斯達克大樓。美聯社

情人士透露，營運那斯達克證交所的那斯達克公司（Nasdaq Inc.）再度加強檢視來自中國大陸和香港的小型首次公開發行股票（IPO）案，以避免兩年前一連串上市案引發狂野波動的局面。

彭博資訊引述知情人士的說法報導，數件來自香港和中國的IPO申請案面臨那斯達克提出的一系列問題，聚焦這些公司在辦理IPO前的投資人的身分與獨立性。這些投資人將在擬議中的上市案中賣出持股。

在針對最新IPO申請案的審查中，那斯達克主管會詢問有關出售股票股東的背景、關係以及與該公司和其他公司的往來歷史。知情人士說，在一些案子中，那斯達克要求企業提出文件來證明這些私有股票的價值，也要提出銀行文件來證明先前的股票收購確實有資金易手。這類要求與問題在過往是罕見的。

在2022年，包括尚乘數科和盈喜集團在內幾家來自港陸的小企業，在那斯達克證交所上市時股價狂飆多達32,000%，但僅僅幾周後就崩跌。當時引發了紐約當局一波質疑。

知情人士說，目前還沒有IPO申請案因為監管詢問力道提高而中止，但這項程序已延長數周之久，為申請案增添不確定性與成本。

那斯達克證交所發言人不願對上述報導置評。

儘管在美國大選前，地緣政治緊張局勢升溫，但愈來愈多中國與香港小企業轉向那斯達克籌資。中國已經鬆綁對企業海外掛牌的限制，這讓無法在本土籌資的企業取得生機。今年來直到本月稍早，香港的小型股交易所實際上是封閉的，使得那斯達克成為具有吸引力的替代品。

今年來，大約有20家港陸企業在那斯達克掛牌上市，合計籌資1.95億美元。近期上市的企業包括大陸教育軟體公司嘉德與個人護理公司雷特控股。由賭王何鴻燊之兒何猷君所支持的一家電競業者星競威武集團（NIP Group）近期已提出IPO申請。

嘉德從5月上市以來，股價已經下跌77%；雷特控股跌幅約15%。

IPO 情人 香港

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