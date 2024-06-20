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美債投資人要迎來正報酬了嗎？這項指標顯示僅咫尺之遙

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據彭博資訊指標，美國公債今年跌幅僅為0.1%，而4月跌幅曾達3.4%。路透
根據彭博資訊指標，美國公債今年跌幅僅為0.1%，而4月跌幅曾達3.4%。路透

美國公債今年上半年的行情跌宕起伏，如今報酬即將轉正。

彭博資訊一項追蹤全球最大債市回報率的指標顯示，美國公債在2024年僅下跌0.1%，比起4月跌幅3.4%好很多。因投資人押注，美國物價降溫將說服聯準會更早降息且降幅較大，這有效抑制了公債殖利率攀升。

駐雪梨的GSFM投資策略師米勒（Stephen Miller）說：「我們看到殖利率已見頂。如今債券又回到它在多重資產投資組合裡應有的位置。」

今年來，投資人擔心美國利率長期居高不下而拋售債券，對政策敏感的2年期公債殖利率在4月飆至5%以上，此後回落至4.70%左右，因為通膨與零售數據顯示，美國經濟可能終於降溫到可以調低借貸成本的程度了。

交易商正調整倉位，準備好聯準會今年可能降息大約兩碼，預估首次降息會在11月，儘管多位聯會官員周二表示，在降息之前需看到更多物價穩定下來了的證據。

Maybank資產管理公司地區固定收益共同主管Rachana Mehta認為，10年期公債殖利率在4.2%至4.5%的寬幅區間內波動，靠頂部時是買入的好時機。

她說：「鑒於新近數據，過去看到的震盪劇烈走勢，希望已經平息下來。你可以繼續以約4.4%至4.5%的利率長期持有10年期公債。」

ICE美銀美林MOVE指數是衡量美國公債市場隱含波動率的重要指標，目前徘徊在98左右，低於4月高點121。

並非所有人都認為美國公債有上行空間，巴克萊銀行的策略師本月稍早建議回頭做空10年期公債，他們押注美國經濟活動會在連續兩次數據不如預期後出現反彈。

但交換合約的交易員認為，聯準會最早在9月降息的可能性超過60%。

駐紐約的ING Financial Markets全球債務和利率策略主管加維（Padhraic Garvey）說，市場目前正密切關注6月28日公布的央行首選通膨指標，預計顯示通膨壓力「很弱」。根據彭博訪調經濟學家的估計中值，5月核心個人消費支出物價指數的年增率將降至2.6%，是2021年以來最低。

美國 聯準會 通膨

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